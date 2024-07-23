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Published Сегодня, 16:31

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В Нижней Салде грузовик «Урал» насмерть сбил на тротуаре женщину

В Нижней Салде огромный самосвал «Урал» снес женщину прямо на тротуаре

23 июля 2024, 16:31
Фото: пресс-служба ГИБДД Свердловской области

В Нижней Салде грузовик «Урал» насмерть сбил на тротуаре женщину

Жительница Нижней Салды погибла под колесами большого грузовика. Водитель не справился с управлением и вылетел на тротуар.

Обстоятельства трагического ДТП, которое произошло во вторник, 23 июля, расследуют автоинспекторы в Нижней Салде, проинформировали в пресс-службе ведомства.

Женщина 1957 года рождения собиралась перейти дорогу на улице Калинина. Она остановилась перед пешеходным переходом и ждала зеленый свет. В этот момент на тротуар вылетел многотонный самосвал «Урал». Женщина от удара погибла.

Фото: пресс-служба ГИБДД Свердловской области

Водитель 1990 года рождения был трезв, это установило медосвидетельствование. Он пояснил, что резкий маневр совершил из-за автобуса, который неожиданно выехал перед ним. Женщину-пешехода он не видел.

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#Дарья Бобровицкая#Происшествия#ДТП#Пешеход#Тротуар#Смертельное дтп#18+#Екатеринбург#Нижняя Салда#Самосвал#Автоинспекторы#Медосвидетельствование
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