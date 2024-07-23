В Нижней Салде огромный самосвал «Урал» снес женщину прямо на тротуаре

Posted Сегодня, 16:31
Published Сегодня, 16:31
Modified Сегодня, 16:33
Updated Сегодня, 16:33
Обстоятельства трагического ДТП, которое произошло во вторник, 23 июля, расследуют автоинспекторы в Нижней Салде, проинформировали в пресс-службе ведомства.
Женщина 1957 года рождения собиралась перейти дорогу на улице Калинина. Она остановилась перед пешеходным переходом и ждала зеленый свет. В этот момент на тротуар вылетел многотонный самосвал «Урал». Женщина от удара погибла.
Водитель 1990 года рождения был трезв, это установило медосвидетельствование. Он пояснил, что резкий маневр совершил из-за автобуса, который неожиданно выехал перед ним. Женщину-пешехода он не видел.
В Нижнем Тагиле под колеса авто попал ребенок на самокате.