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Published Сегодня, 13:40

Modified Сегодня, 13:42

Updated Сегодня, 13:42

В Первоуральске на детский праздник пришел мужчина с ножом и угрожал расправой

В Первоуральске мужчина набросился с ножом на детей на дне рождения

23 июля 2024, 13:40
Фото: 1MI

В Первоуральске на детский праздник пришел мужчина с ножом и угрожал расправой

В Первоуральске мужчина угрожал ножом детям во дворе.

В Первоуральске мужчина едва не устроил поножовщину на празднике, организованном для 4-летней девочки во дворе.

Сначала мужчина разругался с соседями, которые устроили день рождения с аниматором и музыкой. После того, как он проиграл драку, то ушел, а позже вернулся с ножом.

Праздничное поздравление для малышки заказали всего на 25 минут, но уже три минуты спустя начался ужас: мужчина кидался на детей с ножом. К счастью, оружие отобрал отец именинницы, рассказала мама девочки изданию Е1.

По словам женщины, подобные конфликты происходят регулярно. Дети теперь боятся выходить на улицу.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту хулиганства.

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#Екатерина Смирнова#Происшествия#Дети#Криминал#Нападение#Екатеринбург#Инцидент
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