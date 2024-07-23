В Первоуральске мужчина набросился с ножом на детей на дне рождения

Posted Сегодня, 13:40
Published Сегодня, 13:40
Modified Сегодня, 13:42
Updated Сегодня, 13:42
В Первоуральске мужчина едва не устроил поножовщину на празднике, организованном для 4-летней девочки во дворе.
Сначала мужчина разругался с соседями, которые устроили день рождения с аниматором и музыкой. После того, как он проиграл драку, то ушел, а позже вернулся с ножом.
Праздничное поздравление для малышки заказали всего на 25 минут, но уже три минуты спустя начался ужас: мужчина кидался на детей с ножом. К счастью, оружие отобрал отец именинницы, рассказала мама девочки изданию Е1.
По словам женщины, подобные конфликты происходят регулярно. Дети теперь боятся выходить на улицу.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту хулиганства.