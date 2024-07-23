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В Свердловской области опухоль надвое разорвала женщине почку

В Свердловской области опухоль разорвала женщине почку. Врачам удалось ее спасти

23 июля 2024, 10:41
Фото: Изображение Midjourney

В Свердловской области опухоль надвое разорвала женщине почку

В Свердловской области опухоль разорвала женщине почку буквально пополам. За жизнь пациентки боролись местные врачи.

Свердловские врачи провели успешную операцию и спасли пациентку из Североуральска. У женщины разорвало надвое почку. Это произошло из-за разрастания опухоли.

Ранее она была под наблюдением с диагнозом аневризма почечной артерии. В один из дней женщина почувствовала себя плохо. В Североуральскую ЦГБ ее доставили уже в очень тяжелом состоянии и положили в реанимацию.

Женщине провели трехчасовую операцию и удалили доброкачественную опухоль внушительных размеров.

В настоящее время пациентку уже выписали в удовлетворительном состоянии, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Здоровье#Врач#Спасение#Операция#Хирурги#Екатеринбург
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