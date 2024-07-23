В Свердловской области опухоль разорвала женщине почку. Врачам удалось ее спасти

Posted Сегодня, 10:41
Published Сегодня, 10:41
Modified Сегодня, 10:44
Updated Сегодня, 10:44
Свердловские врачи провели успешную операцию и спасли пациентку из Североуральска. У женщины разорвало надвое почку. Это произошло из-за разрастания опухоли.
Ранее она была под наблюдением с диагнозом аневризма почечной артерии. В один из дней женщина почувствовала себя плохо. В Североуральскую ЦГБ ее доставили уже в очень тяжелом состоянии и положили в реанимацию.
Женщине провели трехчасовую операцию и удалили доброкачественную опухоль внушительных размеров.
В настоящее время пациентку уже выписали в удовлетворительном состоянии, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.