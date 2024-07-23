В Свердловской области выставлены на продажу 13 автомобилей за 2,4 млн

Posted Сегодня, 09:58
Published Сегодня, 09:58
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Updated Сегодня, 10:00
Транспортные средства продаются в Нижнем Тагиле, Екатеринбурге, Верхней Пышме, Невьянске, Лесном и других свердловских городах.
Три лота в настоящий момент находятся в Екатеринбурге, их стоимость — более миллиона рублей. Так, Ford Mondeo 2011 года выпуска продают в Екатеринбурге за 523 тысячи. В Лесном покупатели могут взять себе Ford Mondeo 2006 года за 278 тысячи.
На торгах также можно купить «Ниву» 2009 года за 294 тысячи, а «ГАЗель» 2010 года можно приобрести за 301 тысячу.
Напомним, стоимость подержанных легковых машин в Екатеринбурге стала выше почти на 18%. На июль 2024 года средняя цена составляет 1,36 миллиона рублей.