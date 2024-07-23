В Свердловской области выставлены на продажу 13 автомобилей за 2,4 млн

Три лота в настоящий момент находятся в Екатеринбурге, их стоимость — более миллиона рублей. Так, Ford Mondeo 2011 года выпуска продают в Екатеринбурге за 523 тысячи. В Лесном покупатели могут взять себе Ford Mondeo 2006 года за 278 тысячи.