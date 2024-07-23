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В Свердловскую область пытались нелегально завезти из Казахстана арбузы и дыни

В Свердловскую область из Казахстана пытались нелегально завезти арбузы и дыни

23 июля 2024, 07:35
Фото: 1MI

В Свердловскую область пытались нелегально завезти из Казахстана арбузы и дыни

В Екатеринбург из соседней страны пытались нелегально завезти почти 40 тонн арбузов и дынь.

Восемнадцать тонн дынь и двадцать тонн арбузов пытались нелегально поставить в Екатеринбург из соседнего Казахстана. Об этом сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.

На таможне в Челябинске выявили нелегальный груз на пункте пропуска Бугристое. В документах значилась информация, что арбузы и дыни везли их уральского города на продажу к получателям, которых на самом деле не существует. Всю партию товара признали нелегальной и отправили обратно в Казахстан.

Напомним, в Екатеринбург из Казахстана привезли более 150 тонн арбузов.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Экономика#Таможня#Арбуз#Екатеринбург#Уральская таможня
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