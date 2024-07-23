В Свердловскую область из Казахстана пытались нелегально завезти арбузы и дыни

Posted Сегодня, 07:35
Published Сегодня, 07:35
Modified Сегодня, 07:37
Updated Сегодня, 07:37
Восемнадцать тонн дынь и двадцать тонн арбузов пытались нелегально поставить в Екатеринбург из соседнего Казахстана. Об этом сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.
На таможне в Челябинске выявили нелегальный груз на пункте пропуска Бугристое. В документах значилась информация, что арбузы и дыни везли их уральского города на продажу к получателям, которых на самом деле не существует. Всю партию товара признали нелегальной и отправили обратно в Казахстан.
Напомним, в Екатеринбург из Казахстана привезли более 150 тонн арбузов.