В Свердловскую область из Казахстана пытались нелегально завезти арбузы и дыни

На таможне в Челябинске выявили нелегальный груз на пункте пропуска Бугристое. В документах значилась информация, что арбузы и дыни везли их уральского города на продажу к получателям, которых на самом деле не существует. Всю партию товара признали нелегальной и отправили обратно в Казахстан.