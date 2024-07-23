Женщина в Екатеринбурге издевалась над своими двумя детьми

Posted Сегодня, 10:32
Published Сегодня, 10:32
Modified Сегодня, 10:34
Updated Сегодня, 10:34
По версии следствия, екатеринбурженка применяла физическое насилие по отношению к своим детям, рассказали в пресс-службе областного Следкома.
Во время расследования сотрудники ведомства установят обстоятельства преступления, соберут доказательства, а также выяснят причины и условия, которые могли поспособствовать произошедшему.
Процесс расследования контролирует руководство регионального СКР.
Напомним, в Свердловской области приговорили к пяти годам тюрьмы женщину, которая истязала приемных детей. Также свердловчанку обязали выплатить потерпевших более трех миллионов рублей.