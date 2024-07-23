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Published Сегодня, 10:32

Modified Сегодня, 10:34

Updated Сегодня, 10:34

Женщина в Екатеринбурге издевалась над своими двумя детьми

Женщина в Екатеринбурге издевалась над своими двумя детьми

23 июля 2024, 10:32
Фото: 1MI
В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело по факту истязаний двоих детей их матерью.

По версии следствия, екатеринбурженка применяла физическое насилие по отношению к своим детям, рассказали в пресс-службе областного Следкома.

Во время расследования сотрудники ведомства установят обстоятельства преступления, соберут доказательства, а также выяснят причины и условия, которые могли поспособствовать произошедшему.

Процесс расследования контролирует руководство регионального СКР.

Напомним, в Свердловской области приговорили к пяти годам тюрьмы женщину, которая истязала приемных детей. Также свердловчанку обязали выплатить потерпевших более трех миллионов рублей.

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