150 литров лисичек за три часа набрали две свердловчанки в Артинском районе

Posted Сегодня, 16:31
Published Сегодня, 16:31
Modified Сегодня, 16:33
Updated Сегодня, 16:33
Лисички любительницы грибов Нина и Кристина собирали вдвоем. Своими успехами они поделились с Е1.
По словам женщин, в лесу они провели совсем немного времени и буквально за 30 минут наполнили 26-литровую корзину. Зашли немного подальше и нашли еще больше грибов. В общей сложности в лесу они провели не более трех часов.
Лисичка в этом году радует, она просто ковром! — рассказали свердловчанки.
Весь урожай женщины решили раздать желающим. Это уже не первый грибной «подвиг» Нины и Кристины: ранее в компании друзей они набрали за один заход 280 литров лисичек.
В этом году лисички в лесах Свердловской области уродились на славу: их несут тоннами.