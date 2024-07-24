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Published Сегодня, 16:31

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Updated Сегодня, 16:33

В Артинском районе две свердловчанки набрали за три часа 150 литров лисичек

150 литров лисичек за три часа набрали две свердловчанки в Артинском районе

24 июля 2024, 16:31
Фото: Е1 в ВК

В Артинском районе две свердловчанки набрали за три часа 150 литров лисичек

Совсем немного времени понадобилась жительницам Свердловской области на сбор 150 литров лисичек. По грибы женщины ходили в Артинском районе.

Лисички любительницы грибов Нина и Кристина собирали вдвоем. Своими успехами они поделились с Е1.

По словам женщин, в лесу они провели совсем немного времени и буквально за 30 минут наполнили 26-литровую корзину. Зашли немного подальше и нашли еще больше грибов. В общей сложности в лесу они провели не более трех часов.

Лисичка в этом году радует, она просто ковром! — рассказали свердловчанки.

Весь урожай женщины решили раздать желающим. Это уже не первый грибной «подвиг» Нины и Кристины: ранее в компании друзей они набрали за один заход 280 литров лисичек.

В этом году лисички в лесах Свердловской области уродились на славу: их несут тоннами.

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#Дарья Бобровицкая#Общество#Свердловская область#Грибы#Природа#Артинский район#Екатеринбург#Лисички
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