tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 24 июля, 08:07

Published 24 июля, 08:07

Modified 24 июля, 08:08

Updated 24 июля, 08:08

Мигрантов из Индии и Шри-Ланки начали заводить в российский агросектор

Агросектор России пополнится трудовыми мигрантами из Южной Азии

24 июля 2024, 08:07
Фото: Изображение Midjourney

Мигрантов из Индии и Шри-Ланки начали заводить в российский агросектор

Малое число необходимых кадров привело к тому, что частью российского агросектора становятся индийски мигранты, а также жители Шри-Ланки.

Малое число необходимых кадров привело к тому, что частью российского агросектора становятся индийски мигранты, а также жители Шри-Ланки.

Как уточняется, такое стоит связывать и с мизерными зарплатами в самих странах Южной Азии: так: в Индии граждане получают в среднем почти 12 тысяч рублей, а в России — около 50 тысяч. Кроме того, большая часть работающего населения Индии получает зарплату в еде, им могут давать миску риса за выполненную работу. При этом, как известно, жители Индии направляются за лучшей жизнью не только в Россию, но и страны Центральной Азии.

В беседе с «Новыми Известями» предприниматель из Канады Гарри Таранофф подчеркнул, что работа с гражданами Индии не приведет ни к чему хорошему, поскольку большую часть заработанных средств они направляют индийским ростовщикам, в связи с чем их уровень мотивации качественно работать падает.

В свою очередь владелец финансовой компании Yati Capital Горав Сингх отметил наличие репутации стабильной рабочей силы у индусов, поскольку они не принимают участие в местной политике и не агрессивны в отношении местных.

В феврале стало известно, что в Свердловскую область начнут привозить рабочих из Индии и Шри-Ланки.

В Нижнем Тагиле компании не допустят к тендерам без полных данных о трудовых мигрантах
Узнать подробнее
Читайте также:
Жители Нижнего Тагила стали зарабатывать на четверть больше«Мы заинтересованы в рабочей силе»: Путин высказался о трудовых мигрантахИспользование труда мигрантов дорого обойдется бизнесу
#Общество#Работа#Индия#Трудовые мигранты#Шри-Ланка
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика