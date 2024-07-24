Агросектор России пополнится трудовыми мигрантами из Южной Азии

Как уточняется, такое стоит связывать и с мизерными зарплатами в самих странах Южной Азии: так: в Индии граждане получают в среднем почти 12 тысяч рублей, а в России — около 50 тысяч. Кроме того, большая часть работающего населения Индии получает зарплату в еде, им могут давать миску риса за выполненную работу. При этом, как известно, жители Индии направляются за лучшей жизнью не только в Россию, но и страны Центральной Азии.