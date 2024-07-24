Алтайский астролог предсказал дату смерти кандидата в президента США Дональда Трампа

По словам астролога, в январе 2025 года у Трампа будет «оппозиция Марс — Плутон / Черная Луна», что, по его мнению, означает «про убийство», пишет ИА «Амител».



Напомним, что 13 июля Трамп получил ранение во время стрельбы на митинге в Пенсильвании. Стрелок находился на крыше промышленного предприятия примерно в 100 метрах от сцены и несколько раз выстрелил в сторону трибуны. ФБР расценило произошедшее как покушение на кандидата в президенты.