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Published Сегодня, 10:34

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Updated Сегодня, 10:37

Алтайский астролог предсказал дату смерти кандидата в президента США Дональда Трампа

24 июля 2024, 10:34
Алтайский астролог Алексей Шипунов сделал прогноз, согласно которому бывший президент США Дональд Трамп может быть убит в январе 2025 года, если он вновь станет президентом в ноябре этого года.

По словам астролога, в январе 2025 года у Трампа будет «оппозиция Марс — Плутон / Черная Луна», что, по его мнению, означает «про убийство», пишет ИА «Амител».

Напомним, что 13 июля Трамп получил ранение во время стрельбы на митинге в Пенсильвании. Стрелок находился на крыше промышленного предприятия примерно в 100 метрах от сцены и несколько раз выстрелил в сторону трибуны. ФБР расценило произошедшее как покушение на кандидата в президенты.

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