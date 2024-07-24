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Published Сегодня, 14:50

Modified Сегодня, 14:52

Updated Сегодня, 14:52

Чтобы еда не пригорала: выбираем идеальную сковороду

Чтобы еда не пригорала: выбираем идеальную сковороду

24 июля 2024, 14:50
Фото: 1MI
Если жареная картошка всегда превращаются в кашу, сырники расползаются, а комом выходит не только первый блин, попробуйте сменить сковороду.

У некоторых хозяек развивается настоящий комплекс из-за того, что еда получается невкусной и неаппетитной. Но попробуйте поговорить с шеф-поварами: они подтвердят, что в приготовлении пищи правильный выбор посуда — это 70% успеха. Поэтому перестаньте корить себя и присмотритесь к своим сковородкам. Возможно, они безнадежно устарели. О том, как правильно выбрать новые, рассказывает портал «Белновости».

Экономить на покупке хорошей сковороды нельзя, утверждают эксперты. Ведь многие недобросовестные производители легко заменяют один металл другим, в результате вы рискуете купить не только некачественную, но и опасную для здоровья сковородку. Например, сталь с хромом и никелем подменяют более дешевыми добавками — медью и марганцем. Хранить еду в такой сковороде категорически не рекомендуется. Узнать некачественную сковороду из «нержавейки» можно по слишком тонким стенкам. Зато качественные сковороды из «нержавейки» не подвержены коррозии, микробы и бактерии к ним не прилипают из-за гладкой поверхности. К тому же за ними очень легко ухаживать.

Также стоит приглядеться к сковородкам из чугуна. Это еще один яркая «представительница» вечной классики: долговечная, прочная, практически не подверженная ржавчине. Еда в такой сковороде медленно остывает и сохраняет вкусовые свойства.

Фото: tagilcity.ru

Прекрасный вариант — сковороды из алюминия. Они безопасны, прочны и долговечны. такую посуду выпускали в СССР. И счастливчики, у которых она сохранилась, берегут ее как зеницу ока. Выпускают алюминиевые сковороды и сейчас. Они прекрасно проводят и удерживают тепло, а еда на них не пригорает.

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#Дарья Бобровицкая#Дом#Выбор#Сковорода#Посуда#Дом и сад#КЦ
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