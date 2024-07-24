Чтобы еда не пригорала: выбираем идеальную сковороду

Экономить на покупке хорошей сковороды нельзя, утверждают эксперты. Ведь многие недобросовестные производители легко заменяют один металл другим, в результате вы рискуете купить не только некачественную, но и опасную для здоровья сковородку. Например, сталь с хромом и никелем подменяют более дешевыми добавками — медью и марганцем. Хранить еду в такой сковороде категорически не рекомендуется. Узнать некачественную сковороду из «нержавейки» можно по слишком тонким стенкам. Зато качественные сковороды из «нержавейки» не подвержены коррозии, микробы и бактерии к ним не прилипают из-за гладкой поверхности. К тому же за ними очень легко ухаживать.