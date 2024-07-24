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Updated Сегодня, 09:14

День рождения отмечает дальневосточный леопард Амур в зоопарке Екатеринбурга

Дальневосточный леопард Амур празднует свой день рождения в екатеринбургском зоопарке

24 июля 2024, 09:12
Фото: 1MI

День рождения отмечает дальневосточный леопард Амур в зоопарке Екатеринбурга

Екатеринбургский зоопарк проводит празднование в честь дня рождения одного из обитателей: дальневосточного леопарда Амур. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

Хищник стал обитателем местного зоосада семь лет назад. Сам он появился на свет в Северском природном парке. Каждый день животное питается различными видами мяса.

Как уточняется, с леопардом достаточно тяжело контактировать, часто животное хочет побыть наедине с собой. В большинстве своем хищник забирается на самую верхнюю точку, а спускаться ему приходится лишь ради поедания новой пищи и периодических встреч со своей подругой.

Напомним, что в общей сложности в дикой природе осталось около 100 дальневосточных леопардов, в связи с чем животное добавлено в Красную книгу и имеет статус «вид на грани исчезновения».

Ранее стало известно, что в Екатеринбург самолетом доставят потерявшегося фламинго. Птица в прошлом году отбилась от своей стаи и чуть не погибла.

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#Араз Салехов#Общество#Праздник#Животные#День рождения#Зоопарк#Екатеринбург
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