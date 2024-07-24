Дальневосточный леопард Амур празднует свой день рождения в екатеринбургском зоопарке

Posted Сегодня, 09:12
Published Сегодня, 09:12
Modified Сегодня, 09:14
Updated Сегодня, 09:14
Хищник стал обитателем местного зоосада семь лет назад. Сам он появился на свет в Северском природном парке. Каждый день животное питается различными видами мяса.
Как уточняется, с леопардом достаточно тяжело контактировать, часто животное хочет побыть наедине с собой. В большинстве своем хищник забирается на самую верхнюю точку, а спускаться ему приходится лишь ради поедания новой пищи и периодических встреч со своей подругой.
Напомним, что в общей сложности в дикой природе осталось около 100 дальневосточных леопардов, в связи с чем животное добавлено в Красную книгу и имеет статус «вид на грани исчезновения».
Ранее стало известно, что в Екатеринбург самолетом доставят потерявшегося фламинго. Птица в прошлом году отбилась от своей стаи и чуть не погибла.