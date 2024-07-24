Дальневосточный леопард Амур празднует свой день рождения в екатеринбургском зоопарке

Как уточняется, с леопардом достаточно тяжело контактировать, часто животное хочет побыть наедине с собой. В большинстве своем хищник забирается на самую верхнюю точку, а спускаться ему приходится лишь ради поедания новой пищи и периодических встреч со своей подругой.