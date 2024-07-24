Дожди накроют Свердловскую область до конца недели

Posted Сегодня, 09:49
Published Сегодня, 09:49
Modified Сегодня, 09:51
Updated Сегодня, 09:51
Основная часть осадков в области пройдет с 26 по 28 июля. Их количество в эти дни может быть выше 60 миллиметров, рассказал метеоролог в своем Telegram-канале.
Днем 24 июля в области +16… +21 градус, к ночи станет холоднее — температура может понизиться до +11 градусов. 25 июля днем потеплеет до +18 градусов, а вечером станет прохладнее до +12 градусов.
26 июля в дневное время температура прогнозируется не больше +13 градусов. На следующий день, в субботу, днем температура будет держаться на уровне +14 градусов. В воскресенье на два градуса днем станет теплее — столбики термометров поднимутся до +16.
Напомним, 23 июля 2024 года в Свердловской области днем температура была до +20 градусов.