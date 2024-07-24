Два «массажных» салона закрыли в Екатеринбурге за один день

Posted Сегодня, 10:39
Published Сегодня, 10:39
Modified Сегодня, 10:41
Updated Сегодня, 10:41
Рейд проходил по адресам: улица Первомайская, 72 и Челюскинцев, 7. Сотрудники полиции забрали в отделение 8 девушек, рассказал в своих социальных сетях общественник Дмитрий Чукреев.
Одно из заведений работало рядом с мэрией Кировского района и напротив колледжа транспортного строительства.
Из интим-салона на Челюскинцев предварительно изъяли документацию. Она потребуется если решат возбудить уголовное дело.
Ранее в столице Урала силовики закрыли интим-салон рядом с элитным ЖК.