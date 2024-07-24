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Published Сегодня, 10:39

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Updated Сегодня, 10:41

В Екатеринбурге закрыли бордели, скрывавшиеся под видом массажных салонов

Два «массажных» салона закрыли в Екатеринбурге за один день

24 июля 2024, 10:39
Фото: Изображение Midjourney

В Екатеринбурге закрыли бордели, скрывавшиеся под видом массажных салонов

Два борделя закрыли в Екатеринбурге за один день. Оба салона по оказанию интимных услуг работали под видом массажных кабинетов.

Рейд проходил по адресам: улица Первомайская, 72 и Челюскинцев, 7. Сотрудники полиции забрали в отделение 8 девушек, рассказал в своих социальных сетях общественник Дмитрий Чукреев.

Одно из заведений работало рядом с мэрией Кировского района и напротив колледжа транспортного строительства.

Из интим-салона на Челюскинцев предварительно изъяли документацию. Она потребуется если решат возбудить уголовное дело.

Ранее в столице Урала силовики закрыли интим-салон рядом с элитным ЖК.

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#Екатерина Смирнова#Происшествия#Полиция#Интим#18+#Екатеринбург#Инцидент
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