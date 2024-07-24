Екатеринбург попал в число 200 мировых городов по индексу стоимости жизни

Posted Сегодня, 14:47
Published Сегодня, 14:47
Modified Сегодня, 14:49
Updated Сегодня, 14:49
Уральская столица оказалась 181-й в списке. Лидерами рейтинга оказались два швейцарских города, а также три американских.
В учет рейтинга попадают индексы платы за аренду, цену жилья, продуктов питания и многое другое. Кроме того, в списке оказались и другие российские города, данные предоставил сайт numbeo.com.
Ранее стало известно, что в Екатеринбурге стал стоить дороже квадратный метр в III квартале 2024 года.