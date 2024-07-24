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Published Сегодня, 14:47

Modified Сегодня, 14:49

Updated Сегодня, 14:49

Екатеринбург занял 181 место в мире по индексу стоимости жизни

Екатеринбург попал в число 200 мировых городов по индексу стоимости жизни

24 июля 2024, 14:47
Фото: 1MI

Екатеринбург занял 181 место в мире по индексу стоимости жизни

По итогам первых шести месяцев 2024 года в мировой список из 218 городов по индексу стоимости жизни попал Екатеринбург.

Уральская столица оказалась 181-й в списке. Лидерами рейтинга оказались два швейцарских города, а также три американских.

В учет рейтинга попадают индексы платы за аренду, цену жилья, продуктов питания и многое другое. Кроме того, в списке оказались и другие российские города, данные предоставил сайт numbeo.com.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге стал стоить дороже квадратный метр в III квартале 2024 года.

Цены на вторичное жилье в Екатеринбурге выросли в июне
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