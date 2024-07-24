Екатеринбуржцев призвали сдать оружие для бойцов спецоперации

По словам бойца с позывным «Монолит», такая инициатива позволит помочь солдатам в рамках их службы и спасет немало жизней. Они напомнили, что украинские бандформирования все чаще стали применять беспилотники, и для борьбы с ними необходимо гладкоствольное оружие.