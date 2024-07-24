Екатеринбуржцев призвали сдать оружие для бойцов спецоперации

Posted Сегодня, 06:17
Published Сегодня, 06:17
Modified Сегодня, 07:13
Updated Сегодня, 07:13
По словам бойца с позывным «Монолит», такая инициатива позволит помочь солдатам в рамках их службы и спасет немало жизней. Они напомнили, что украинские бандформирования все чаще стали применять беспилотники, и для борьбы с ними необходимо гладкоствольное оружие.
Оружие собирает директор и соучредитель фонда «Уральские самоцветы и три Ивана» Алексей Крючков. В течение десяти дней горожане принесли почти 25 единиц оружия, а также три тысячи патронов.
Для передачи техники необходимо созвониться с организатором. С собой нужно взять документы и оружие. Вся процедура займет не более 15 минут, передает URA.RU.
Ранее стало известно, что гуманитарный штаб ЕР доставил десятки тысяч тонн помощи в новые регионы страны