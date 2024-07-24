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Posted Сегодня, 06:17

Published Сегодня, 06:17

Modified Сегодня, 07:13

Updated Сегодня, 07:13

Отдел по сбору оружия для бойцов спецоперации открылся в Екатеринбурге

Екатеринбуржцев призвали сдать оружие для бойцов спецоперации

24 июля 2024, 06:17
Фото: 1MI

Отдел по сбору оружия для бойцов спецоперации открылся в Екатеринбурге

Екатеринбуржцам предложили сдавать помповое оружие для помощи военнослужащим, которые находятся на Украине в рамках спецоперации. Соответствующее видеообращение записали солдаты одного из екатеринбургских полков.

По словам бойца с позывным «Монолит», такая инициатива позволит помочь солдатам в рамках их службы и спасет немало жизней. Они напомнили, что украинские бандформирования все чаще стали применять беспилотники, и для борьбы с ними необходимо гладкоствольное оружие.

Оружие собирает директор и соучредитель фонда «Уральские самоцветы и три Ивана» Алексей Крючков. В течение десяти дней горожане принесли почти 25 единиц оружия, а также три тысячи патронов.

Для передачи техники необходимо созвониться с организатором. С собой нужно взять документы и оружие. Вся процедура займет не более 15 минут, передает URA.RU.

Ранее стало известно, что гуманитарный штаб ЕР доставил десятки тысяч тонн помощи в новые регионы страны

О помощи военным на спецоперации рассказали в администрации Нижнего Тагила
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#Араз Салехов#Общество#Помощь#Оружие#Солдаты#Екатеринбург#Спецоперация
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