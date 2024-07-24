Есть на каждой кухне: названо действенное средство борьбы с сорняками

Современные садоводы все чаще склоняются к экологически безопасном методам борьбы с сорной травой на дачном участке. Если бесконечная прополка вам не под силу, то можно использовать обычный столовый уксус, которым опрыскивают растения. О достоинствах и недостатках применения этого метода пишет портал «Доктор Питер» со ссылкой на американского фермера и бакалавра садоводства Логан Хейли.