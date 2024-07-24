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Posted Сегодня, 12:12

Published Сегодня, 12:12

Modified Сегодня, 12:14

Updated Сегодня, 12:14

Эксперт Хейли рассказала, чем полить огород от сорняков

Есть на каждой кухне: названо действенное средство борьбы с сорняками

24 июля 2024, 12:12
Фото: 1MI

Эксперт Хейли рассказала, чем полить огород от сорняков

С сорняками можно бороться по-разному: выпалывать, согнувшись в три погибели, или травить химией. А можно воспользоваться дешевым и простым средством, которое точно хранится у вас на кухне.

Современные садоводы все чаще склоняются к экологически безопасном методам борьбы с сорной травой на дачном участке. Если бесконечная прополка вам не под силу, то можно использовать обычный столовый уксус, которым опрыскивают растения. О достоинствах и недостатках применения этого метода пишет портал «Доктор Питер» со ссылкой на американского фермера и бакалавра садоводства Логан Хейли.

Достоинства уксуса при борьбе с сорняками:

  • Копеечная стоимость. Большую бутылку средства можно купить в магазине за 100 рублей;
  • Быстрое действие. Уксус уничтожает сорняки в срок от 8 до 48 часов в зависимости от концентрации раствора. «Ядреный» 20-процентный раствор может справиться с задачей и за два часа;
  • Хорошо справляется с широколиственными сорняками;
  • Не вредит траве на газонах;
  • Экологически безопасен.
Для опрыскивания растений можно использовать как столовый уксус, так и специальный садовыйДля опрыскивания растений можно использовать как столовый уксус, так и специальный садовый
Для опрыскивания растений можно использовать как столовый уксус, так и специальный садовый
Фото: tagilcity.ru

Недостатки уксуса при борьбе с сорной травой:

  • Уничтожает только молодые растения возрастом не более двух недель;
  • Не влияет на корни. Высок шанс, что сорняк после обработки уксусом снова прорастет, так как корни остаются в земле, отмирает только верхняя часть растения;
  • Бесполезен против многолетников;
  • Может повредить культурные растения. Опрыскивать уксусом придется очень осторожно и аккуратно, иначе можно остаться без урожая;
  • Уксус опасен для глаз и кожи;
  • Высокие концентрации уксуса способны сильно закислить почву.

Чтобы оценить действенность метода, можно для начала применить уксус против сорняков на небольшой грядке и оценить результат.

Ранее эксперт объяснил, как бороться с фитофторозом на помидорах.

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#Дарья Бобровицкая#Общество#Россия#Дача#Трава#Огород#Уксус#Дом и сад
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