Есть на каждой кухне: названо действенное средство борьбы с сорняками

Posted Сегодня, 12:12
Published Сегодня, 12:12
Modified Сегодня, 12:14
Updated Сегодня, 12:14
Современные садоводы все чаще склоняются к экологически безопасном методам борьбы с сорной травой на дачном участке. Если бесконечная прополка вам не под силу, то можно использовать обычный столовый уксус, которым опрыскивают растения. О достоинствах и недостатках применения этого метода пишет портал «Доктор Питер» со ссылкой на американского фермера и бакалавра садоводства Логан Хейли.
Достоинства уксуса при борьбе с сорняками:
Недостатки уксуса при борьбе с сорной травой:
Чтобы оценить действенность метода, можно для начала применить уксус против сорняков на небольшой грядке и оценить результат.
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