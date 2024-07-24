Фитофтора съела помидоры: как защитить томаты от опасного заболевания

Вызывают опасное заболевание особые микроорганизмы — нечто среднее между грибами и простейшими. Больше всего фитофтора любит растения семейства пасленовых, поэтому в опасности не только помидоры, но и картошка. О том, как решить проблему, рассказал профессиональный агроном Алексей Володихин в Telegram-канале «Мой урожай | Сад. Огород. Цветы».