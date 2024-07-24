Фитофтора съела помидоры: как защитить томаты от опасного заболевания

Posted Сегодня, 11:21
Published Сегодня, 11:21
Modified Сегодня, 11:23
Updated Сегодня, 11:23
Вызывают опасное заболевание особые микроорганизмы — нечто среднее между грибами и простейшими. Больше всего фитофтора любит растения семейства пасленовых, поэтому в опасности не только помидоры, но и картошка. О том, как решить проблему, рассказал профессиональный агроном Алексей Володихин в Telegram-канале «Мой урожай | Сад. Огород. Цветы».
Сначала фитофтора поражает нижние листья и основание стебля растения: появляются характерные бурые пятна, которые быстро распространяются на плоды. Заболевание стремительно прогрессирует при повышенной влажности, однако при жаркой и сухой погоде процесс приостанавливается.
Эксперт советует при первых признаках фитофтороза обработать растение препаратами «Фитоспорин-М» или «Фитолавин». Преимущество этих средств в том, что их можно использовать даже в период плодоношения.
Однако фитофтороз легче предупредить, чем лечить. В качестве профилактики необходимо обрывать на растениях все нижние листья до первой цветочной кисти.
В этом случае между растениями не будет застаиваться влажный воздух, а значит, и риск заражения существенно уменьшится. К тому же споры грибов на смогут с брызгами попасть из почвы на листья, где они селятся в первую очередь, — советует Алексей Володихин.
Кроме того, для защиты от фитофторы нужно мульчировать грядки сеном. Разлагаясь, оно выделяет в почву природный антибиотик субтиллин, который не позволяет патогенным микроорганизмам размножаться.
Ранее эксперт Володихин рассказал, почему на томатах в теплице не растут помидоры.