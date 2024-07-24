Глава группы мошенников в Свердловской области приговорен к 4,5 годам тюрьмы

Posted Сегодня, 11:55
Published Сегодня, 11:55
Modified Сегодня, 11:57
Updated Сегодня, 11:57
Осужденный возглавлял мошенническую группу, которая в результате своих действий в феврале 2024 года забрала у двух пенсионерок из Каменска-Уральского и Первоуральска 180 тысяч рублей, рассказали в пресс-службе регионального облсуда.
Злоумышленники, связываясь с жертвами, называли себя сотрудниками правоохранительных органов и сообщали, что их родственник спровоцировал дорожное происшествие и теперь нужны деньги, чтобы «замять» дело. Вскоре аферистов удалось задержать.
Суд приговорил основателя группировки к 4 годам и 5 месяцам тюремного заключения.
Напомним, в Екатеринбурге осудили на шесть с половиной месяцев тюрьмы женщину, которая обманула 13 пожилых людей.