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Четыре человека погибли в ДТП в Екатеринбурге

Грузовая машина снесла ВАЗ в Екатеринбурге

24 июля 2024, 03:21
Фото: 1MI

Четыре человека погибли в ДТП в Екатеринбурге

В Екатеринбурге столкнулись грузовая машина Renault Premium и автомобиль ВАЗ. Три человека погибли. ДТП произошло на Бисертской улице ночью 24 июля 2024 года.

67-летний водитель грузовика, поворачивая влево, не уступил дорогу машине ВАЗ, вследствие чего произошло столкновение. В аварии скончались водитель и трое пассажиров автомобиля, рассказали в пресс-службе регионального ГИБДД.

Фото: ГИБДД по Свердловской области

Водитель грузовика ранее к административной ответственности не привлекался. Алкогольного опьянения в момент ЧП не выявлено. По его словам, оне не заметил возникшую машину, так как она появилась неожиданно. Мужчина попытался избежать аварии, но не удалось.

Напомним, на трассе под Кушвой водитель ВАЗ врезался в микроавтобус Toyota. Мужчина, сидевший за рулем ВАЗ, скончался на месте.

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