Грузовая машина снесла ВАЗ в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 03:21
Published Сегодня, 03:21
Modified Сегодня, 03:23
Updated Сегодня, 03:23
67-летний водитель грузовика, поворачивая влево, не уступил дорогу машине ВАЗ, вследствие чего произошло столкновение. В аварии скончались водитель и трое пассажиров автомобиля, рассказали в пресс-службе регионального ГИБДД.
Водитель грузовика ранее к административной ответственности не привлекался. Алкогольного опьянения в момент ЧП не выявлено. По его словам, оне не заметил возникшую машину, так как она появилась неожиданно. Мужчина попытался избежать аварии, но не удалось.
Напомним, на трассе под Кушвой водитель ВАЗ врезался в микроавтобус Toyota. Мужчина, сидевший за рулем ВАЗ, скончался на месте.