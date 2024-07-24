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Posted Сегодня, 12:57

Published Сегодня, 12:57

Modified Сегодня, 14:03

Updated Сегодня, 14:03

Хозяйке на заметку: приводим в порядок пропахшие дымом и костром вещи

Хозяйке на заметку: приводим в порядок пропахшие дымом и костром вещи

24 июля 2024, 12:57
Фото: 1MI
Посиделки у костра с песнями и шашлыками любят многие, однако вещи при этом пропитываются дымом. И запах не всегда исчезает после стирки. Эксперты рассказали, как избавиться от въевшегося аромата без вреда для ткани.

После похода на природу приводить в порядок приходится не только всю одежду, но и другие предметы — например, рюкзак. Задача не самая простая, поэтому придется проявить смекалку и вспомнить о проверенных дедовских методах, советуют эксперты портала «Белновости».

Избавляемся от запаха с помощью соды

Простой и дешевый способ убрать запах дыма. Нам потребуется большой пакет, в который мы поместим всю одежду и рюкзак. Затем нужно взять упаковку соды и высыпать ее в пакет. Герметично закрываем и как следует встряхиваем, чтобы сода равномерно распределилась и покрыла все вещи. Оставляем на 12 часов. После этого вещи вынимаем, очищаем, чтобы удались остатки соды, и отправляем в стиральную машину. Сода является прекрасным поглотителем, поэтому от запаха не останется и следа.

Фото: tagilcity.ru

Экспресс-метод: стираем вещи с содой

Если 12-ти часов у вас нет, то можно действовать быстро. Для этого в стиральный порошок следует добавить 100 граммов соды и запустить обычный режим стирки. Сода не только избавит вещи от неприятного запаха, но и хорошо смягчит ткань. После этого заскорузлые и задымленные джинсы и куртка снова станут мягкими и будут благоухать.

С неприятным амбре справится холод

Этот метод подходит в тех случаях, если после похода нет возможности постирать вещи, сменную одежды вы с собой не захватили, а утром нужно отправляться на работу. В этом случае всю одежду следует положить в пакет и отправить в морозильную камеру. Через 8-10 часов запах исчезнет. Достаем одежду и оставляем на некоторое время при комнатной температуре, чтобы она нагрелась. Вам останется только погладить ее — можно отправляться по делам.

Ранее эксперт назвал действенное средство, которое отлично помогает в борьбе с сорняками.

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