Хозяйке на заметку: приводим в порядок пропахшие дымом и костром вещи

Этот метод подходит в тех случаях, если после похода нет возможности постирать вещи, сменную одежды вы с собой не захватили, а утром нужно отправляться на работу. В этом случае всю одежду следует положить в пакет и отправить в морозильную камеру. Через 8-10 часов запах исчезнет. Достаем одежду и оставляем на некоторое время при комнатной температуре, чтобы она нагрелась. Вам останется только погладить ее — можно отправляться по делам.