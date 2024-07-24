Из Екатеринбурга начнут летать самолеты в Камбоджу

Posted Сегодня, 09:13
Published Сегодня, 09:13
Modified Сегодня, 09:15
Updated Сегодня, 09:15
Данная программа по прямым перелетам из уральской столицы в Камбоджу начнет действовать в ноябре этого года. Ее запустит иностранный туристический оператор One Click Travel, рассказали сотрудники екатеринбургского аэропорта.
Воздушный транспорт будет совершать перелеты раз в 10 дней на лайнерах SCAT Airlines.
Напомним, с 9 июля 2024 года самолеты авиакомпании Red Wings осуществляют перелеты из Екатеринбурга в Астрахань. Длительность полета — около 3,5 часов.