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Из Екатеринбурга начнут летать самолеты в Камбоджу

Из Екатеринбурга начнут летать самолеты в Камбоджу

24 июля 2024, 09:13
Фото: 1MI
Из аэропорта Кольцово в Екатеринбурге начнет летать воздушный транспорт в Камбоджу осенью 2024 года.

Данная программа по прямым перелетам из уральской столицы в Камбоджу начнет действовать в ноябре этого года. Ее запустит иностранный туристический оператор One Click Travel, рассказали сотрудники екатеринбургского аэропорта.

Воздушный транспорт будет совершать перелеты раз в 10 дней на лайнерах SCAT Airlines.

Напомним, с 9 июля 2024 года самолеты авиакомпании Red Wings осуществляют перелеты из Екатеринбурга в Астрахань. Длительность полета — около 3,5 часов.

Из Калининграда можно будет улететь в Екатеринбург прямым рейсом
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#Елизавета Зиборова#Транспорт#Авиакомпания#Самолеты#Пассажиры#Авиарейс#Рейсы#Екатеринбург#Перелет#Воздушное судно
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