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Posted Сегодня, 13:28

Published Сегодня, 13:28

Modified Сегодня, 13:30

Updated Сегодня, 13:30

В Нижнем Тагиле планируется озеленение улицы Зари

Кизильник, тополя и газоны: озеленение улицы Зари предстоит в Нижнем Тагиле

24 июля 2024, 13:28
Фото: tagilcity.ru

В Нижнем Тагиле планируется озеленение улицы Зари

Почти 3,9 миллиона рублей выделили в Нижнем Тагиле на озеленение улицы Зари от Калинина до Максарева. Там высадят серебристый кизильник, пирамидальные тополя и обустроят новые газоны.

Работы поделены на два этапа, последний из которых должен быть окончен 30 сентября 2024 года.

Прежде всего необходимо вырубить 98 кустарников, выкорчевать пни и утилизировать древесину. Затем на улице Зари высадят 1,3 тысячи квадратных метра различных газонов, подготовят почву.

Планируется, что на Вагонке вместо старых появятся новые кусты кизильника блестящего. Кроме того, подрядчик должен поставить 71 пирамидальный тополь высотой до 2,5 метра, выяснила редакция TagilCity.ru.

Напомним, что на улице Металлургов в Нижнем Тагиле до конца лета высадят 176 берлинских пирамидальных тополей.

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