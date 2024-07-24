Кизильник, тополя и газоны: озеленение улицы Зари предстоит в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле планируется озеленение улицы Зари

Почти 3,9 миллиона рублей выделили в Нижнем Тагиле на озеленение улицы Зари от Калинина до Максарева. Там высадят серебристый кизильник, пирамидальные тополя и обустроят новые газоны.