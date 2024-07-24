Медицинский вертолет совершил приземление на екатеринбургском стадионе

Posted Сегодня, 06:30
Published Сегодня, 06:30
Modified Сегодня, 06:32
Updated Сегодня, 06:32
Как уточняется, пострадавшим оказался мужчина с рядом серьезных травм: так, он сломал себе кости таза. На воздушном судне мужчину госпитализировали в больницу №23.
Операция прошла на месте, на текущий момент угроза жизни отсутствует. При этом его состояние до сих пор остается тяжелым. В дальнейшем прошла транспортировка гражданина в городскую больницу, сообщил E1.RU.
Недавно свердловские медицинские специалисты спасли жизнь пострадавшей при крушении вертолета местной женщине.