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Published Сегодня, 06:30

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Updated Сегодня, 06:32

Вертолет с медиками приземлился на стадионе в Екатеринбурге

Медицинский вертолет совершил приземление на екатеринбургском стадионе

24 июля 2024, 06:30
Фото: Изображение Midjourney

Вертолет с медиками приземлился на стадионе в Екатеринбурге

Вертолет со специалистами Центра медицины катастроф совершил приземление на екатеринбургском стадионе «Калининец».

Как уточняется, пострадавшим оказался мужчина с рядом серьезных травм: так, он сломал себе кости таза. На воздушном судне мужчину госпитализировали в больницу №23.

Операция прошла на месте, на текущий момент угроза жизни отсутствует. При этом его состояние до сих пор остается тяжелым. В дальнейшем прошла транспортировка гражданина в городскую больницу, сообщил E1.RU.

Недавно свердловские медицинские специалисты спасли жизнь пострадавшей при крушении вертолета местной женщине.

Пострадавшая во время падения вертолета в Свердловской области пришла в сознание
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#Араз Салехов#Происшествия#Транспорт#Больница#Здоровье#Медицина#Врачи#Вертолет#Екатеринбург
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