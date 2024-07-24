Мошенник из Североуральска осужден за хищение денег у пенсионера в Ивделе

Posted Сегодня, 13:44
Published Сегодня, 13:44
Modified Сегодня, 13:46
Updated Сегодня, 13:46
20-летний житель Североуральска признан виновным в мошенничестве и приговорен к 1 году и 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима.
Молодой человек являлся частью организованной преступной группы, которая обзванивала пожилых людей, представляясь их родственниками, знакомыми или правоохранителями.
В День Победы, 9 мая 2024 года, он прибыл в Ивдель, где забрал у 86-летнего пенсионера 100 тысяч рублей, убедив его в ложной истории о ДТП.
Полученные деньги мошенник перевел на подконтрольный счет организованной группы, оставив себе часть в качестве вознаграждения.
Следствие по делу продолжается, планируется установить остальных участников преступной схемы.
Ранее пенсионерка в Екатеринбурге отдала мошенникам более миллиона рублей.