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Posted Сегодня, 13:44

Published Сегодня, 13:44

Modified Сегодня, 13:46

Updated Сегодня, 13:46

1,6 года колонии получил мошенник за кражу денег у пенсионера в Ивделе

Мошенник из Североуральска осужден за хищение денег у пенсионера в Ивделе

24 июля 2024, 13:44
Фото: Изображение Midjourney

1,6 года колонии получил мошенник за кражу денег у пенсионера в Ивделе

Мошенник из Североуральска осужден на 1,6 года за хищение денег у пенсионера в Ивделе.

20-летний житель Североуральска признан виновным в мошенничестве и приговорен к 1 году и 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима.

Молодой человек являлся частью организованной преступной группы, которая обзванивала пожилых людей, представляясь их родственниками, знакомыми или правоохранителями.

В День Победы, 9 мая 2024 года, он прибыл в Ивдель, где забрал у 86-летнего пенсионера 100 тысяч рублей, убедив его в ложной истории о ДТП.

Полученные деньги мошенник перевел на подконтрольный счет организованной группы, оставив себе часть в качестве вознаграждения.

Следствие по делу продолжается, планируется установить остальных участников преступной схемы.

Ранее пенсионерка в Екатеринбурге отдала мошенникам более миллиона рублей.

Женщина хотела снять жилье в Екатеринбурге и перевела мошеннику 60 тысяч рублей
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#Екатерина Смирнова#Происшествия#Суд#Уголовное дело#Мошенничество#ЧП#Екатеринбург#Инцидент
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