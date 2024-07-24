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Published Сегодня, 15:44

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Updated Сегодня, 15:46

На хлебзаводе «Реж-Хлеб» прошел рейд по поиску нелегальных мигрантов

На крупном свердловском хлебозаводе силовики искали нелегальных мигрантов

24 июля 2024, 15:44
Фото: Изображение Midjourney

На хлебзаводе «Реж-Хлеб» прошел рейд по поиску нелегальных мигрантов

В Реже на местном хлебозаводе прошли облавы на нелегальных мигрантов. Силовики приехали на предприятие с проверкой.

На заводе «Реж-хлеб» правоохранители искали нелегальных трудовых мигрантов. Рейд прошел в среду, 24 июля, пишет Ura.ru со ссылкой на свой источник.

Всего документы проверили у 73 человек. Выявлено множество нарушений. 31 мигрант будет выдворен за пределы России. Еще по одному человеку решается вопрос о возбуждении уголовного дела: российский паспорт он купил на маркетплейсе. Не все мигранты, который были проверены в ходе рейда, являются выходцами из стран Центральной и Средней Азии: на родину отправятся девять граждан Шри-Ланки, уточнил источник.

Ранее в Свердловской области задержали мигранта, который собирался дать должностному лицу взятку в размере 90 тысяч рублей.

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#Дарья Бобровицкая#Общество#Рейд#Мигранты#Реж#Силовики#Трудовые мигранты#Хлебозавод#Екатеринбург
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