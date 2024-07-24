На крупном свердловском хлебозаводе силовики искали нелегальных мигрантов

Posted Сегодня, 15:44
Published Сегодня, 15:44
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На заводе «Реж-хлеб» правоохранители искали нелегальных трудовых мигрантов. Рейд прошел в среду, 24 июля, пишет Ura.ru со ссылкой на свой источник.
Всего документы проверили у 73 человек. Выявлено множество нарушений. 31 мигрант будет выдворен за пределы России. Еще по одному человеку решается вопрос о возбуждении уголовного дела: российский паспорт он купил на маркетплейсе. Не все мигранты, который были проверены в ходе рейда, являются выходцами из стран Центральной и Средней Азии: на родину отправятся девять граждан Шри-Ланки, уточнил источник.
Ранее в Свердловской области задержали мигранта, который собирался дать должностному лицу взятку в размере 90 тысяч рублей.