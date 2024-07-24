На крупном свердловском хлебозаводе силовики искали нелегальных мигрантов

Всего документы проверили у 73 человек. Выявлено множество нарушений. 31 мигрант будет выдворен за пределы России. Еще по одному человеку решается вопрос о возбуждении уголовного дела: российский паспорт он купил на маркетплейсе. Не все мигранты, который были проверены в ходе рейда, являются выходцами из стран Центральной и Средней Азии: на родину отправятся девять граждан Шри-Ланки, уточнил источник.