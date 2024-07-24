Награды федерального и регионального значений получили деятели Среднего Урала

Posted Сегодня, 11:43
Published Сегодня, 11:43
Modified Сегодня, 11:45
Updated Сегодня, 11:45
Как уточняется, 24 июля в городе раздали ордена, медали, знаки отличия, президентские награды и многое другое.
Кроме того, десять человек получили различные звания в зависимости от сферы деятельности. Свои награды получили и железнодорожники. Также обладателем Ордена Пирогова стала академик РАН и ректор УГМУ, отметили в департаменте информационной политики региона.
Недавно свердловчане получили ряд наград от российского лидера Владимира Путина.