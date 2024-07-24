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Posted Сегодня, 11:43

Published Сегодня, 11:43

Modified Сегодня, 11:45

Updated Сегодня, 11:45

Деятели Среднего Урала стали обладателями федеральных и региональных наград

Награды федерального и регионального значений получили деятели Среднего Урала

24 июля 2024, 11:43
Фото: Изображение Midjourney

Деятели Среднего Урала стали обладателями федеральных и региональных наград

Почти 40 свердловчан стали обладателями высоких наград. Их вручал губернатор региона Евгений Куйвашев.

Как уточняется, 24 июля в городе раздали ордена, медали, знаки отличия, президентские награды и многое другое.

Кроме того, десять человек получили различные звания в зависимости от сферы деятельности. Свои награды получили и железнодорожники. Также обладателем Ордена Пирогова стала академик РАН и ректор УГМУ, отметили в департаменте информационной политики региона.

Недавно свердловчане получили ряд наград от российского лидера Владимира Путина.

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#Араз Салехов#Общество#Наука#Работа#Президент#Награда#Врач#Благодарность#Железнодорожник
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