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Published Сегодня, 10:56

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Updated Сегодня, 10:58

Несколько рейсов в Кольцово задержали и отменили из-за грозы

Несколько рейсов в Кольцово задержали и отменили из-за грозы

24 июля 2024, 10:56
Фото: 1MI
В аэропорту Кольцово задержали несколько самолетов в связи с грозой. Также некоторые рейсы отменили. Изменения в расписании произошли 24 июля 2024 года.

Всего задержано семь рейсов. Кроме того, два рейса из-за непогоды были отменены, рассказали в Telegram-канале «Урал Мэш».

Также два самолета, которые отправились в рейс из Москвы и Благовещенска, временно приземлились в аэропорту Челябинска на время неблагоприятных погодных условий.

Напомним, 23 июля 2024 года в Екатеринбурге произошла массовая задержка отправления поездов, так как на железнодорожных путях проводились ремонтные работы.

В Кольцово до утра задержали насколько рейсов
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#Елизавета Зиборова#Транспорт#Кольцово#Отмена рейсов#Гроза#Самолет#Непогода#Задержка#Аэропорт#Погодные условия#Екатеринбург#Задержка рейса
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