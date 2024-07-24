Несколько рейсов в Кольцово задержали и отменили из-за грозы

Posted Сегодня, 10:56
Published Сегодня, 10:56
Modified Сегодня, 10:58
Updated Сегодня, 10:58
Всего задержано семь рейсов. Кроме того, два рейса из-за непогоды были отменены, рассказали в Telegram-канале «Урал Мэш».
Также два самолета, которые отправились в рейс из Москвы и Благовещенска, временно приземлились в аэропорту Челябинска на время неблагоприятных погодных условий.
Напомним, 23 июля 2024 года в Екатеринбурге произошла массовая задержка отправления поездов, так как на железнодорожных путях проводились ремонтные работы.