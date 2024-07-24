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Published Сегодня, 11:01

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Updated Сегодня, 11:03

Ограждение восстановят на кладбище на Вагонке в Нижнем Тагиле

Ограждение восстановят на кладбище на Вагонке в Нижнем Тагиле

24 июля 2024, 11:01
Фото: tagilcity.ru
На кладбище «Пихтовые горы» в Нижнем Тагиле будет восстановлено ограждение. На эти цели администрация города выделила 1,36 миллиона рублей.

Приступить к выполнению работ подрядчик должен после заключения контракта и сдать объект к 30 сентября 2024 года. На все материалы, которые будут использоваться, необходимо предоставить заказчику сертификаты качества.

Согласно документации, строители установят металлические столбы в бетонное основание, затем обустроят заграждение из решетчатых панелей высотой более двух метров. Кроме того, среди работ значатся очистка старых секций от краски, огрунтовка и покраска эмалью.

Фото: tagilcity.ru

Гарантия качества составит три года. Заявки на тендер можно подавать до 29 июля 2024 года.

Напомним, что на содержание кладбищ в Нижнем Тагиле и пригороде было выделено более 61 миллиона рублей.

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#Евгения Сафина#Общество#Нижний Тагил#Эксклюзив#Кладбище#Ограждение#Поставщик#Пихтовые горы#Екатеринбург#Закупка
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