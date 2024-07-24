Ограждение восстановят на кладбище на Вагонке в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 11:01
Published Сегодня, 11:01
Modified Сегодня, 11:03
Updated Сегодня, 11:03
Приступить к выполнению работ подрядчик должен после заключения контракта и сдать объект к 30 сентября 2024 года. На все материалы, которые будут использоваться, необходимо предоставить заказчику сертификаты качества.
Согласно документации, строители установят металлические столбы в бетонное основание, затем обустроят заграждение из решетчатых панелей высотой более двух метров. Кроме того, среди работ значатся очистка старых секций от краски, огрунтовка и покраска эмалью.
Гарантия качества составит три года. Заявки на тендер можно подавать до 29 июля 2024 года.
Напомним, что на содержание кладбищ в Нижнем Тагиле и пригороде было выделено более 61 миллиона рублей.