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Published Сегодня, 10:31

Modified Сегодня, 10:33

Updated Сегодня, 10:33

Подростки из Екатеринбурга украли из вейп-шопа дудки на 100 тысяч рублей

Подростки из Екатеринбурга украли из вейп-шопа дудки на 100 тысяч рублей

24 июля 2024, 10:31
Фото: Telegram-канал «Урал Мэш»
Компания подростков ограбила вейп-шоп в Екатеринбурге на улице Старых Большевиков. Инцидент произошел ночью 24 июля 2024 года.

Кроме вейпа злоумышленники украли несколько бутылок энергетических напитков, а также восемь табачных пачек, рассказали в Telegram-канале «Урал Мэш».

Общий размер ущерба составил 100 тысяч рублей. Известно, что до этого происшествия подростки ограбили «Жизньмарт» на улице Стачек и табачный магазин на улице Войкова.

Напомним, 1 июля 2024 года в Екатеринбурге посетители украли из аптеки косметические и гигиенические товары. Когда сотрудники заметили, что некоторая продукция исчезла, они обратились в полицию.

Неизвестный украл 18 тысяч из магазина в Екатеринбурге
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