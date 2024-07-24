Подростки из Екатеринбурга украли из вейп-шопа дудки на 100 тысяч рублей

Posted Сегодня, 10:31
Published Сегодня, 10:31
Modified Сегодня, 10:33
Updated Сегодня, 10:33
Кроме вейпа злоумышленники украли несколько бутылок энергетических напитков, а также восемь табачных пачек, рассказали в Telegram-канале «Урал Мэш».
Общий размер ущерба составил 100 тысяч рублей. Известно, что до этого происшествия подростки ограбили «Жизньмарт» на улице Стачек и табачный магазин на улице Войкова.
Напомним, 1 июля 2024 года в Екатеринбурге посетители украли из аптеки косметические и гигиенические товары. Когда сотрудники заметили, что некоторая продукция исчезла, они обратились в полицию.