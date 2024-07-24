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Published Сегодня, 13:27

Modified Сегодня, 13:29

Updated Сегодня, 13:29

Подросток-мотоциклист врезался в авто в Свердловской области

Подросток на питбайке попал в аварию в Нижней Салде

24 июля 2024, 13:27
Фото: Изображение Midjourney

Подросток-мотоциклист врезался в авто в Свердловской области

Несовершеннолетний мотоциклист совершил аварию в Нижней Салде. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Как уточняется, ребенок 14 лет оказался за рулем транспортного средства по разрешению отца. При этом прав на управление мотоциклом у него не было.

ДТП случилось днем 23 июля, когда мальчик пересекал дорогу на улице Луначарского. Подросток врезался в легковой автомобиль, травмировав себе ногу. В связи с этим его сразу же госпитализировали в клинику.

Как выяснилось, мальчик сидел за питбайком с мощность 125 кубометра в сантиметра. Для того, чтобы управлять таким транспортом, человеку нужны права категории А1. В дальнейшем отец ребенка признался, что самолично дал ребенку попробовать покататься.

Кроме того, правоохранители выявили, что водитель автомобиля был трезв во время движения на дороге.

В связи с вышесказанным в отношении отца ребенка возбудили дело по части 3 статьи 12.7 КоАП РФ.

Он будет обязана выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей. Кроме того, правоохранители проверят, насколько хорошо родители подростка занимаются воспитанием ребенка в рамках статьи 5.35 КоАП РФ.

Накануне в Нижнем Тагиле девятилетний мальчик на самокате попал под колеса автомобиля ZAZ Chance.

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#Араз Салехов#Общество#Происшествия#Дети#Криминал#ЧП#Мотоцикл#Подросток#Авария#Нижняя Салда#Инцидент
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