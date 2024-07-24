Подросток на питбайке попал в аварию в Нижней Салде

Posted Сегодня, 13:27
Published Сегодня, 13:27
Modified Сегодня, 13:29
Updated Сегодня, 13:29
Как уточняется, ребенок 14 лет оказался за рулем транспортного средства по разрешению отца. При этом прав на управление мотоциклом у него не было.
ДТП случилось днем 23 июля, когда мальчик пересекал дорогу на улице Луначарского. Подросток врезался в легковой автомобиль, травмировав себе ногу. В связи с этим его сразу же госпитализировали в клинику.
Как выяснилось, мальчик сидел за питбайком с мощность 125 кубометра в сантиметра. Для того, чтобы управлять таким транспортом, человеку нужны права категории А1. В дальнейшем отец ребенка признался, что самолично дал ребенку попробовать покататься.
Кроме того, правоохранители выявили, что водитель автомобиля был трезв во время движения на дороге.
В связи с вышесказанным в отношении отца ребенка возбудили дело по части 3 статьи 12.7 КоАП РФ.
Он будет обязана выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей. Кроме того, правоохранители проверят, насколько хорошо родители подростка занимаются воспитанием ребенка в рамках статьи 5.35 КоАП РФ.
Накануне в Нижнем Тагиле девятилетний мальчик на самокате попал под колеса автомобиля ZAZ Chance.