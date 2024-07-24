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Posted 24 июля, 11:15

Published 24 июля, 11:15

Modified Сегодня, 15:37

Updated Сегодня, 15:37

Уральский полпред Якушев встретился с новым военным прокурором ЦВО Ольховатенко

Полпред в УрФО Якушев провел встречу с новым военным прокурором ЦВО

24 июля 2024, 11:15
Фото: Telegram-канал UrFO_INFO

Уральский полпред Якушев встретился с новым военным прокурором ЦВО Ольховатенко

На первой встрече Владимира Якушева и недавно вступившего в должность военного прокурора Константина Ольховатенко речь шла о соблюдении российских законов в рядах ВС РФ.

По словам Владимира Якушева, это чрезвычайно важный момент: законы РФ должны четко выполняться как самими военными, так и в отношении военнослужащих, сообщает Telegtam-канал UrFO_INFO.

Особенно этот вопрос актуален во время проведения специальной военной операции, отметил полпред.

Необходимо обеспечить чёткое исполнение законодательных норм как в отношении военнослужащих, так и самими военнослужащими. Все возникающие ситуации должны рассматриваться максимально детально и глубоко, — подчеркнул Якушев.

Константин Ольховатенко — уроженец Белгородской области. Он окончил Военный институт и после этого служил в разных регионах, в том числе в Московской области, Екатеринбурге, Оренбурге и родном Белгороде. До сегодняшнего назначения Ольховатенко являлся прокурором Черноморского флота.

Ранее на стажировку к Владимиру Якушеву прибыл боец СВО, который прошел переподготовку по программе Владимира Путина.

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