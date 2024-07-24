Полпред в УрФО Якушев провел встречу с новым военным прокурором ЦВО

Константин Ольховатенко — уроженец Белгородской области. Он окончил Военный институт и после этого служил в разных регионах, в том числе в Московской области, Екатеринбурге, Оренбурге и родном Белгороде. До сегодняшнего назначения Ольховатенко являлся прокурором Черноморского флота.