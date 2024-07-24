Полпред в УрФО Якушев провел встречу с новым военным прокурором ЦВО

Posted 24 июля, 11:15
Published 24 июля, 11:15
Modified Сегодня, 15:37
Updated Сегодня, 15:37
По словам Владимира Якушева, это чрезвычайно важный момент: законы РФ должны четко выполняться как самими военными, так и в отношении военнослужащих, сообщает Telegtam-канал UrFO_INFO.
Особенно этот вопрос актуален во время проведения специальной военной операции, отметил полпред.
Необходимо обеспечить чёткое исполнение законодательных норм как в отношении военнослужащих, так и самими военнослужащими. Все возникающие ситуации должны рассматриваться максимально детально и глубоко, — подчеркнул Якушев.
Константин Ольховатенко — уроженец Белгородской области. Он окончил Военный институт и после этого служил в разных регионах, в том числе в Московской области, Екатеринбурге, Оренбурге и родном Белгороде. До сегодняшнего назначения Ольховатенко являлся прокурором Черноморского флота.
Ранее на стажировку к Владимиру Якушеву прибыл боец СВО, который прошел переподготовку по программе Владимира Путина.