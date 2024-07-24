Иномарка вылетела с дороги на трассе в Свердловской области

Posted Сегодня, 06:46
Published Сегодня, 06:46
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Updated Сегодня, 07:07
Мужчина, ехавший за рулем, не справился с управлением, в результате чего автомобиль попал в кювет, рассказали в пресс-службе региональной автоинспекции.
Пенсионеру диагностировали черепно-мозговую травму, а также он сломал шейный отдел позвоночника. Его отвезли в медучреждение. Автоинспекторы устанавливаются обстоятельства случившегося.
Напомним, 18 июля 2024 года на ЕКАДе водитель автомобиля, уснув во время движения, врезался в опору моста.