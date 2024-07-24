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Пенсионер за рулем машины вылетел с дороги и чуть не погиб под Нижним Тагилом

Иномарка вылетела с дороги на трассе в Свердловской области

24 июля 2024, 06:46
Фото: 1MI

Пенсионер за рулем машины вылетел с дороги и чуть не погиб под Нижним Тагилом

66-летний водитель автомобиля Chery серьезно пострадал во время ДТП на трассе под Нижним Тагилом. Авария случилась 23 июля 2024 года.

Мужчина, ехавший за рулем, не справился с управлением, в результате чего автомобиль попал в кювет, рассказали в пресс-службе региональной автоинспекции.

Пенсионеру диагностировали черепно-мозговую травму, а также он сломал шейный отдел позвоночника. Его отвезли в медучреждение. Автоинспекторы устанавливаются обстоятельства случившегося.

Напомним, 18 июля 2024 года на ЕКАДе водитель автомобиля, уснув во время движения, врезался в опору моста.

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