Прохожие в Екатеринбурге нашли мертвым мужчину на детской площадке

Posted Сегодня, 05:56
Published Сегодня, 05:56
Modified Сегодня, 05:58
Updated Сегодня, 05:58
Труп нашли местные жители, которые вышли на улицу выгуливать своих собак. Они же вызвали правоохранителей и скорую помощь, пишет Е1.
По словам одной из очевидиц, на вид погибшему лет 40. При этом женщина отметила, что на маргинала горожанин не похож. Подробности происшествия в настоящий момент неизвестны.
Напомним, 15 июля 2024 года в Екатеринбурге жители района ЖБИ обнаружили тело неизвестного мужчины. По предварительной версии, криминала в этом случае нет.