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Прохожие в Екатеринбурге нашли мертвым мужчину на детской площадке

Прохожие в Екатеринбурге нашли мертвым мужчину на детской площадке

24 июля 2024, 05:56
Фото: 1MI
В Екатеринбурге жители ВИЗа увидели на детской площадке мертвого мужчину. Труп был обнаружен на улице Металлургов утром 24 июля 2024 года.

Труп нашли местные жители, которые вышли на улицу выгуливать своих собак. Они же вызвали правоохранителей и скорую помощь, пишет Е1.

По словам одной из очевидиц, на вид погибшему лет 40. При этом женщина отметила, что на маргинала горожанин не похож. Подробности происшествия в настоящий момент неизвестны.

Напомним, 15 июля 2024 года в Екатеринбурге жители района ЖБИ обнаружили тело неизвестного мужчины. По предварительной версии, криминала в этом случае нет.

Труп мужчины найден в Екатеринбурге спустя два дня поисков
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