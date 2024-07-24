Работа ПВЗ Wildberries в Тагиле, рост зарплат, озеленение и затяжные дожди

Posted 24 июля, 16:57
Published 24 июля, 16:57
Modified 25 июля, 11:34
Updated 25 июля, 11:34
После вчерашних слухов о рейдерском захвате Wildberries корреспондент TagilCity.ru выяснил, что происходит на пунктах выдачи заказов в Нижнем Тагиле. Пока борьба за власть в компании не отражается на простых тагильчанах: посылки выдают вовремя, сбоев нет.
В 2024 году у тагильчан на четверть выросли доходы: средняя зарплата составляет 72,7 тысячи рублей. Больше всего получают ученые и представители технической сферы — около 11 тысяч рублей. Немало зарабатывают представители обрабатывающих производств и логистических компаний.
3,9 млн рублей потратят власти Нижнего Тагила на озеленение улицы Зари. Новые деревья высадят на участке от Калинина до Максарева. Здесь появятся пирамидальные тополя и красивый серебристый кизильник.
Ограждение на кладбище «Пихтовые годы» в Нижнем Тагиле будет восстановлено. На эти цели администрация города планирует потратить 1,36 млн рублей. Работы по благоустройству на территории кладбища завершатся к концу сентября.
На Свердловскую область надвигаются сильные дожди, предупреждают синоптики. С 26 по 28 июля в регионе выпадет до 60 мм осадков. Погода при этом ожидается достаточно прохладной: например, днем 26 июля, столбик термометра не поднимется выше +13 градусов.