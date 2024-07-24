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Posted 24 июля, 16:57

Published 24 июля, 16:57

Modified 25 июля, 11:34

Updated 25 июля, 11:34

Работа ПВЗ Wildberries в Тагиле, рост зарплат, озеленение и затяжные дожди

Работа ПВЗ Wildberries в Тагиле, рост зарплат, озеленение и затяжные дожди

24 июля 2024, 16:57
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Итоги дня в Свердловской области и Нижнем Тагиле
Тагильские ПВЗ Wildberries после слухов о рейдерском захвате работают без сбоев. У жителей Тагила выросла зарплата. В городе планируют озеленить улицу Зари. На кладбище на Вагонке восстановят ограду кладбища. В Свердловскую область придут дожди. Подводим итоги 24 июля в Тагиле и регионе.

После вчерашних слухов о рейдерском захвате Wildberries корреспондент TagilCity.ru выяснил, что происходит на пунктах выдачи заказов в Нижнем Тагиле. Пока борьба за власть в компании не отражается на простых тагильчанах: посылки выдают вовремя, сбоев нет.

Стоит ли заказывать на Wildberries? Как отразился «захват» на работе ПВЗ в Тагиле
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В 2024 году у тагильчан на четверть выросли доходы: средняя зарплата составляет 72,7 тысячи рублей. Больше всего получают ученые и представители технической сферы — около 11 тысяч рублей. Немало зарабатывают представители обрабатывающих производств и логистических компаний.

Жители Нижнего Тагила стали зарабатывать на четверть больше
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3,9 млн рублей потратят власти Нижнего Тагила на озеленение улицы Зари. Новые деревья высадят на участке от Калинина до Максарева. Здесь появятся пирамидальные тополя и красивый серебристый кизильник.

Кизильник, тополя и газоны: озеленение улицы Зари предстоит в Нижнем Тагиле
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Ограждение на кладбище «Пихтовые годы» в Нижнем Тагиле будет восстановлено. На эти цели администрация города планирует потратить 1,36 млн рублей. Работы по благоустройству на территории кладбища завершатся к концу сентября.

Ограждение восстановят на кладбище на Вагонке в Нижнем Тагиле
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На Свердловскую область надвигаются сильные дожди, предупреждают синоптики. С 26 по 28 июля в регионе выпадет до 60 мм осадков. Погода при этом ожидается достаточно прохладной: например, днем 26 июля, столбик термометра не поднимется выше +13 градусов.

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