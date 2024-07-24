Работа ПВЗ Wildberries в Тагиле, рост зарплат, озеленение и затяжные дожди

После вчерашних слухов о рейдерском захвате Wildberries корреспондент TagilCity.ru выяснил, что происходит на пунктах выдачи заказов в Нижнем Тагиле. Пока борьба за власть в компании не отражается на простых тагильчанах: посылки выдают вовремя, сбоев нет.