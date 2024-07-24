Родители бросили младенца в коляске на улице в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 16:11
Published Сегодня, 16:11
Modified Сегодня, 16:13
Updated Сегодня, 16:13
Почти полчаса провел один в коляске новорожденный екатеринбуржец. Родители оставили его около продуктового магазина в микрорайоне Вторчермет, сообщают очевидцы в Telegram-канале «Безумный ЕКБ».
Люди рассказали, что коляска долгое время стояла у магазина на улице Санаторной, 28. Мама и папа в это время покупали продукты.
В полиции данный инцидент пока не прокомментировали.
Ранее в частном детском саду Екатеринбурга воспитатели перемотали руки полуторагодовалой девочке пакетом.