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Posted Сегодня, 16:11

Published Сегодня, 16:11

Modified Сегодня, 16:13

Updated Сегодня, 16:13

В Екатеринбурге родители оставили младенца в коляске на улице

Родители бросили младенца в коляске на улице в Екатеринбурге

24 июля 2024, 16:11
Фото: 1MI

В Екатеринбурге родители оставили младенца в коляске на улице

В Екатеринбурге молодые родители отправились за покупками в продуктовый магазин. Своего ребенка они оставили в коляске у входа.

Почти полчаса провел один в коляске новорожденный екатеринбуржец. Родители оставили его около продуктового магазина в микрорайоне Вторчермет, сообщают очевидцы в Telegram-канале «Безумный ЕКБ».

Люди рассказали, что коляска долгое время стояла у магазина на улице Санаторной, 28. Мама и папа в это время покупали продукты.

В полиции данный инцидент пока не прокомментировали.

Ранее в частном детском саду Екатеринбурга воспитатели перемотали руки полуторагодовалой девочке пакетом.

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#Дарья Бобровицкая#Общество#Ребенок#Родители#Екатеринбург#Инцидент
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