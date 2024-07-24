Родственники погибших рассказали о жизни участников аварии на Елизавете

По ее словам, молодые люди получали удовольствие от езды на машинах, увлекаясь автомобильной культурой. Однако в тот вечер, уточнила женщина, ее сын не планировал куда-либо ехать. Планировалось, что мальчик останется дома со своей бабушкой, но в последний момент передумал и поехал с друзьями.