Родственники погибших рассказали о жизни участников аварии на Елизавете

Posted Сегодня, 10:42
Published Сегодня, 10:42
Modified Сегодня, 10:44
Updated Сегодня, 10:44
Как поделилась мама 18-летнего Кирилла Вахрамеева, который погиб в ДТП, лично она не знала молодого человека, сидевшего за рулем. Однако другие погибшие ребята были старыми друзьями с ее сыном.
По ее словам, молодые люди получали удовольствие от езды на машинах, увлекаясь автомобильной культурой. Однако в тот вечер, уточнила женщина, ее сын не планировал куда-либо ехать. Планировалось, что мальчик останется дома со своей бабушкой, но в последний момент передумал и поехал с друзьями.
Водителем машины, как уточняется, оказался парень 19 лет по имени Павел. Молодой человек стал обладателем прав лишь в конце 2023 года. По словам сестры погибшего, скорее всего, они планировали обычную поездку в город для прогулки.
После ДТП в автомобиле Павла был найден пистолен, однако его сестра отрицает наличие оружия у молодого человека, передает E1.RU.
Случай, о котором ведется речь, произошел 24 июля: в Екатеринбурге столкнулись грузовая машина Renault Premium и автомобиль ВАЗ. ДТП произошло на Бисертской улице