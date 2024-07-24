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Появились подробности об участниках аварии с грузовиком в Екатеринбурге

Родственники погибших рассказали о жизни участников аварии на Елизавете

24 июля 2024, 10:42
Фото: 1MI

Появились подробности об участниках аварии с грузовиком в Екатеринбурге

Родственники погибших рассказали о жизни молодых людей, погибших в результате аварии с грузовиком.

Как поделилась мама 18-летнего Кирилла Вахрамеева, который погиб в ДТП, лично она не знала молодого человека, сидевшего за рулем. Однако другие погибшие ребята были старыми друзьями с ее сыном.

По ее словам, молодые люди получали удовольствие от езды на машинах, увлекаясь автомобильной культурой. Однако в тот вечер, уточнила женщина, ее сын не планировал куда-либо ехать. Планировалось, что мальчик останется дома со своей бабушкой, но в последний момент передумал и поехал с друзьями.

Водителем машины, как уточняется, оказался парень 19 лет по имени Павел. Молодой человек стал обладателем прав лишь в конце 2023 года. По словам сестры погибшего, скорее всего, они планировали обычную поездку в город для прогулки.

После ДТП в автомобиле Павла был найден пистолен, однако его сестра отрицает наличие оружия у молодого человека, передает E1.RU.

Случай, о котором ведется речь, произошел 24 июля: в Екатеринбурге столкнулись грузовая машина Renault Premium и автомобиль ВАЗ. ДТП произошло на Бисертской улице

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#Араз Салехов#Общество#Происшествия#Транспорт#ДТП#Смерть#ЧП#Грузовик#Екатеринбург#Легковушка
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