Россиянам перестанут выдать визы в местном генконсульстве Венгрии до 20 августа

Ранее стало известно, что в 2023 году Россия вошла в пятерку стран с наибольшим количеством заявок на шенгенскую визу. Количество обращений составило 520 тысяч, что меньше, чем в прошлом году. Тем не менее, доля отказов в визе увеличилась с 10,2% до 10,6%, а по сравнению с 2019 годом — более чем в 13 раз.