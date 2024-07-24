Россиянам перестанут выдать визы в местном генконсульстве Венгрии до 20 августа

Posted Сегодня, 11:22
Published Сегодня, 11:22
Modified Сегодня, 11:24
Updated Сегодня, 11:24
Как уточняется, жители страны не смогут временно получать визы типа С до 20 августа. Напомним, что такой типаж визы связан с возможностью непродолжительного въезда в венгерского государство.
При этом на сайте уточняется, что такая причина связана с техническими проблемами. При этом граждане, которые уже отправили запрос на получение визы, смогут обратиться с этим вопросом в визовый центр VFS Global.
При этом в генконсульстве есть возможность подать заявление на получение визы типа C и D в Австрию, Данию и Словению.
Ранее стало известно, что в 2023 году Россия вошла в пятерку стран с наибольшим количеством заявок на шенгенскую визу. Количество обращений составило 520 тысяч, что меньше, чем в прошлом году. Тем не менее, доля отказов в визе увеличилась с 10,2% до 10,6%, а по сравнению с 2019 годом — более чем в 13 раз.