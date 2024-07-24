Смородина и крыжовник отблагодарят рекордным урожаем: советы садовода

«После сбора урожая растениям всегда дают хорошую порцию доступного питания. После плодоношения даём жидкое комплексное — развести и дать. Если нет воды у растения, если оно пересохло, то растение не может усвоить питание. Мы и болото не должны устраивать, и нельзя допустить, чтобы земля пересохла. Обычно умеренный полив, желательно мульчирование, чтобы у растений всегда был запас какой-то влаги», — перечисляет необходимые действия садовод.