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Updated Сегодня, 06:26

Смородина и крыжовник отблагодарят рекордным урожаем: советы садовода

24 июля 2024, 06:26
Садовод и блогер Марина Рыкалина своими советами помогает читателям Pravda. Ru ухаживать за садовыми растениями, которые уже дали плоды.

Речь идёт о смородине и крыжовнике. У многих садоводов эти ягодные кустарники уже дали урожай. И теперь самое время обратить на них внимание, поблагодарить своей заботой, говорит эксперт.

«После сбора урожая растениям всегда дают хорошую порцию доступного питания. После плодоношения даём жидкое комплексное — развести и дать. Если нет воды у растения, если оно пересохло, то растение не может усвоить питание. Мы и болото не должны устраивать, и нельзя допустить, чтобы земля пересохла. Обычно умеренный полив, желательно мульчирование, чтобы у растений всегда был запас какой-то влаги», — перечисляет необходимые действия садовод.

Если смородина и крыжовник в июле выглядят больными — непременно лечим.

«Если листочки пожелтели, пожухли, то, скорее всего, это грибное заболевание. Надо и почву смачивать, и само растение хорошими биофунгицидами с усиленной формулой, где высокий титр штаммов, где есть и Бациллюс субтилис, и Триходерма совместно. И поливать почву, и прямо поливать, душ устраивать из лейки прямо по листочкам», — порекомендовала Марина Рыкалина.

Если листья кустарников не жёлтые, но, скручены и с чернотой, боремся с вредителем, напоминает специалист.

«Такие листочки, конечно, проще всего оборвать, сложить в пакетик, чтобы вредители там пропали. Потом нужно их выкинуть в компост», — советует собеседница Pravda. Ru.

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