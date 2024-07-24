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Published Сегодня, 09:26

Modified Сегодня, 09:28

Updated Сегодня, 09:28

Дизайнер Тычино объяснила, почему не стоит избавляться от советской мебели

Советская мебель намозолила глаза? Ни в коем случае не выбрасывайте и не продавайте

24 июля 2024, 09:26
Фото: Изображение Midjourney

Дизайнер Тычино объяснила, почему не стоит избавляться от советской мебели

Многие российские семьи сохранили оставшиеся от бабушек серванты, комоды, столы и шкафы, но они давно намозолили глаза. Эксперты уверяют, что выбрасывать эту мебель не стоит.

При оформлении дизайна в квартире россияне сегодня делают выбор в пользу современных материалов и предметов интерьера. Например, весьма популярен скандинавский минималистический стиль. Мебель, выпущенная советскими мебельными фабриками, в помещение совершенно не вписывается. Однако дизайнер, эксперт портала «Белновости» Юлия Тычино уверена, что старые советские вещи прослужат при хорошем уходе еще много-много лет.

По ее мнению, выкинуть советскую стенку, сервант или тумбу было бы большой ошибкой хотя бы потому, что в ХХ веке мебель делали на века, она отличается долговечностью и практичностью. Все, что требуется от хозяина, это немного терпения и стремление придать вещам новую жизнь.

Старое уютное кресло заиграет новыми красками, стоит всего лишь поменять цвет обивкиСтарое уютное кресло заиграет новыми красками, стоит всего лишь поменять цвет обивки
Старое уютное кресло заиграет новыми красками, стоит всего лишь поменять цвет обивки
Фото: Изображение Midjourney

Например, старое советское кресло можно перетянуть. С новой обивкой оно впишется в любой интерьер. Разлапистые стулья с обивкой из выцветшей коричневой ткани украсят комнату, если правильно подобрать цветовой оттенок. Допотопные серванты, буфеты и тумбы можно покрыть более светлым лаком.

По словам эксперта, необязательно использовать мебель по ее прямому назначению: старая тумба легко превращается в функциональный и красивый пуфик, а столик с экзотическими резными ножками, который странно смотрится в комнате, прекрасно будет смотреться на кухне в качестве подставки для раковины.

Стоит лишь проявить немного смекалки и включить творческую фантазию — и вы станете счастливым обладателем новой мебели, вложив в это минимум средств.

Ранее эксперты дали совет, как очистить от известкового налета смеситель и унитаз.

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#Дарья Бобровицкая#Общество#Россия#Мебель#Дом#Дизайн#Интерьер#Дом и сад#КЦ
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