Советская мебель намозолила глаза? Ни в коем случае не выбрасывайте и не продавайте

По ее мнению, выкинуть советскую стенку, сервант или тумбу было бы большой ошибкой хотя бы потому, что в ХХ веке мебель делали на века, она отличается долговечностью и практичностью. Все, что требуется от хозяина, это немного терпения и стремление придать вещам новую жизнь.