Советская мебель намозолила глаза? Ни в коем случае не выбрасывайте и не продавайте

Posted Сегодня, 09:26
Published Сегодня, 09:26
Modified Сегодня, 09:28
Updated Сегодня, 09:28
При оформлении дизайна в квартире россияне сегодня делают выбор в пользу современных материалов и предметов интерьера. Например, весьма популярен скандинавский минималистический стиль. Мебель, выпущенная советскими мебельными фабриками, в помещение совершенно не вписывается. Однако дизайнер, эксперт портала «Белновости» Юлия Тычино уверена, что старые советские вещи прослужат при хорошем уходе еще много-много лет.
По ее мнению, выкинуть советскую стенку, сервант или тумбу было бы большой ошибкой хотя бы потому, что в ХХ веке мебель делали на века, она отличается долговечностью и практичностью. Все, что требуется от хозяина, это немного терпения и стремление придать вещам новую жизнь.
Например, старое советское кресло можно перетянуть. С новой обивкой оно впишется в любой интерьер. Разлапистые стулья с обивкой из выцветшей коричневой ткани украсят комнату, если правильно подобрать цветовой оттенок. Допотопные серванты, буфеты и тумбы можно покрыть более светлым лаком.
По словам эксперта, необязательно использовать мебель по ее прямому назначению: старая тумба легко превращается в функциональный и красивый пуфик, а столик с экзотическими резными ножками, который странно смотрится в комнате, прекрасно будет смотреться на кухне в качестве подставки для раковины.
Стоит лишь проявить немного смекалки и включить творческую фантазию — и вы станете счастливым обладателем новой мебели, вложив в это минимум средств.
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