Стоимость квадратного метра в Екатеринбурге подорожала на 11%

Posted Сегодня, 11:28
Published Сегодня, 11:28
Modified Сегодня, 11:30
Updated Сегодня, 11:30
Средняя стоимость за один «квадрат» теперь достигает 105 316 рублей. Постановление об увеличении стоимости выложено на сайте мэрии Екатеринбурга.
Информация о среднем размере стоимости на рынке применяется во время расчета размера соцвыплат на приобретение или строительство жилого здания. При расчетах также берутся во внимание цены жилья на первичном и вторичном рынках.
Напомним, в июне 2024 года в Екатеринбурге был зафиксирован большой рост стоимости недвижимости в новостройках. С начала текущего года рост составил 7%.