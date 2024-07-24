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Posted Сегодня, 11:28

Published Сегодня, 11:28

Modified Сегодня, 11:30

Updated Сегодня, 11:30

Стоимость квадратного метра в Екатеринбурге подорожала на 11%

Стоимость квадратного метра в Екатеринбурге подорожала на 11%

24 июля 2024, 11:28
Фото: 1MI
В Екатеринбурге стал стоить дороже квадратный метр в III квартале 2024 года.

Средняя стоимость за один «квадрат» теперь достигает 105 316 рублей. Постановление об увеличении стоимости выложено на сайте мэрии Екатеринбурга.

Информация о среднем размере стоимости на рынке применяется во время расчета размера соцвыплат на приобретение или строительство жилого здания. При расчетах также берутся во внимание цены жилья на первичном и вторичном рынках.

Напомним, в июне 2024 года в Екатеринбурге был зафиксирован большой рост стоимости недвижимости в новостройках. С начала текущего года рост составил 7%.

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#Елизавета Зиборова#Общество#Жилье#Стоимость#Квадратный метр#Недвижимость#Екатеринбург#Цена
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