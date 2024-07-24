Стоит ли заказывать на Wildberries? Как отразился «захват» на работе ПВЗ в Тагиле

Тем временем в компании происходят кадровые изменения. Из СМИ и ответов пресс-службы Wildberries известно, что компанию накануне покинули исполнительный директор компании Алексей Духанин и финдиректор Ирина Матачунас. Также журналисты говорят об увольнении недавно назначенной на должность исполнительного директора Ольги Наумовой, однако сама топ-менеджер говорит, что это слухи. В пресс-службе уверяют, что она продолжит работать в компании, пишет Lenta.ru.