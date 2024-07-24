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Published Сегодня, 13:44

Modified Сегодня, 13:46

Updated Сегодня, 13:46

Клиенты Wildberries рассказали о судьбе заказов после конфликта в руководстве

Стоит ли заказывать на Wildberries? Как отразился «захват» на работе ПВЗ в Тагиле

24 июля 2024, 13:44
Фото: tagilcity.ru

Клиенты Wildberries рассказали о судьбе заказов после конфликта в руководстве

23 июля в СМИ стали писать о ситуации вокруг популярного маркетплейса Wildberries. Влияют ли сделки, совершаемые руководством компании, на работу пунктов выдачи в Нижнем Тагиле и других городах Свердловской области — разбирался TagilCity.ru.

Как «рейдерский захват» отражается на простых покупателях?

Разборки, происходящие на уровне руководства, мало волнуют обычных покупателей в регионах. Главное для тагильчан — получить свои посылки вовремя, без задержек.

Я на днях заказывала товар на 5 тысяч рублей, другой — на 500 рублей — чуть ранее. Оба, судя по информации о статусе заказа, находятся в доставке, один — уже даже на пути в ПВЗ. То есть для меня, как для покупателя, никаких погрешностей нет, — рассказала редакции TagilCity.ru тагильчанка Ульяна.

В одном из пунктов выдачи заказов на Циолковского, куда обратился журналист редакции TagilCity.ru, вообще не слышали о «рейдерских захватах». По словам менеджера, все ведется в прежнем режиме, товары привозят, оборот большой.

В ПВЗ на Газетной также никаких затруднений в работе сотрудники не отметили. Покупатели идут в отделения получения заказов и не сталкиваются с трудностями.

В приложении был сбой, но сейчас все работает исправно

Некоторые пользователи отметили, что у них наблюдались проблемы в работе приложения маркетплейса.

У меня вчера, 23 июля, с приложением было плохо. Не прогружались товары, не могла зайти в корзину. На фоне новостей о захвате стало волнительно. Очень жду вещи, которые назаказывала к отпуску, — поделилась пользовательница маркетплейса Алла.

Сейчас эта проблема уже решена: приложение работает стабильно и позволяет оформить новые заказы.

Эксперты: «Пока ничего страшного не происходит»

По мнению эксперта — кандидата экономических наук Эдуарда Коложвари, о возможных проблемах станет известно только на следующей неделе. Так, 29–30 июля подходит период расчетов с партнерами за текущую неделю. Пока операционные процессы работают в нормальном режиме.

Также специалист отметил, что трансформация бизнеса приводит к перезаключению договоров оферты с предпринимателями. По мнению Коложвари, у бизнесменов нет возможности не подписать новый документ без потерь, пишет Atas.info.

Разборки в руководстве и трансформация

Как выяснилось, в настоящее время говорят о слиянии ООО «Вайлдберриз» и ООО «Русс Аутдор». Обе компании имеют многомиллиардную выручку, однако первая зарабатывает и весит больше. Судя по заявлениям руководства и самой Татьяны Бакальчук, владелицы Wildberries, этот проект реструктуризации согласован и одобрен правительством страны, в частности, его курирует замглавы администрации президента Максим Орешкин.

Вместе с этим восприятие ситуации осложнилось тем, что сам глава Чеченской республики назвал происходящее рейдерским захватом. Он упомянул не только бизнес, но и семейные дела супругов Бакальчук, которые решили разводиться. В официальных заявлениях подтвердила начало бракоразводного процесса, а также сообщила, что компанию действительно ждет трансформация.

В пресс-службе Wildberries заявляют журналистам, что работа компаний производится в стабильном режиме, а все обязательства исполняются в полном объеме.

«Обычный развод». Татьяна Бакальчук не подтвердила рейдерский захват Wildberries
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Увольнение топ-менеджеров

Тем временем в компании происходят кадровые изменения. Из СМИ и ответов пресс-службы Wildberries известно, что компанию накануне покинули исполнительный директор компании Алексей Духанин и финдиректор Ирина Матачунас. Также журналисты говорят об увольнении недавно назначенной на должность исполнительного директора Ольги Наумовой, однако сама топ-менеджер говорит, что это слухи. В пресс-службе уверяют, что она продолжит работать в компании, пишет Lenta.ru.

Менеджеры пунктов выдачи заказов Wildberries о закрытии в Нижнем Тагиле
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Более года назад вокруг маркетплейса был другой скандал: сотрудники пунктов выдачи заказов закрывали ПВЗ из-за новых условий договора оферты. Так, с заработной платы менеджеров в российских городах намеревались вычитать 100% за брак. Позже ситуация уладилась с введением более жестких требований при выдаче товаров: покупатели стали проверять вещи перед камерами, сразу же проверяя на предмет брака.

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