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Published Сегодня, 08:36

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Updated Сегодня, 08:38

Жители Свердловской области пытались вывезти пиломатериалы в Азербайджан

Свердловчан осудили за попытку вывезти пиломатериалы за границу

24 июля 2024, 08:36
Фото: 1MI

Жители Свердловской области пытались вывезти пиломатериалы в Азербайджан

Троих свердловчан приговорили к штрафным санкциям за контрабанду пиломатериалов хвойных пород. Об этом сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Как уточняется, екатеринбургский районный суд обвинил граждан по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ: злоумышленники незаконным образом перевозили ресурсы в крупном размере через таможенную границу.

Ведомство пояснило, что зимой 2021 года контрабандисты пытались перевезти из Свердловской области 582 кубических метра пиломатериалов хвойных пород в Азербайджан. За это преступники могли получить 6,2 миллиона рублей.

За такое правонарушение гражданам выписали штрафы: каждому из мужчин в размере 400 тысяч рублей, женщине — 350 тысяч рублей.

Ранее в Екатеринбург из соседней страны пытались нелегально завезти почти 40 тонн арбузов и дынь.

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#Араз Салехов#Происшествия#Суд#Уголовное дело#Лес#Криминал#Таможня#ЧП#Штрафы#Контрабанда
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