Свердловчан осудили за попытку вывезти пиломатериалы за границу

Ведомство пояснило, что зимой 2021 года контрабандисты пытались перевезти из Свердловской области 582 кубических метра пиломатериалов хвойных пород в Азербайджан. За это преступники могли получить 6,2 миллиона рублей.



За такое правонарушение гражданам выписали штрафы: каждому из мужчин в размере 400 тысяч рублей, женщине — 350 тысяч рублей.