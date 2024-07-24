Свердловчан осудили за попытку вывезти пиломатериалы за границу

Posted Сегодня, 08:36
Published Сегодня, 08:36
Modified Сегодня, 08:38
Updated Сегодня, 08:38
Как уточняется, екатеринбургский районный суд обвинил граждан по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ: злоумышленники незаконным образом перевозили ресурсы в крупном размере через таможенную границу.
Ведомство пояснило, что зимой 2021 года контрабандисты пытались перевезти из Свердловской области 582 кубических метра пиломатериалов хвойных пород в Азербайджан. За это преступники могли получить 6,2 миллиона рублей.
За такое правонарушение гражданам выписали штрафы: каждому из мужчин в размере 400 тысяч рублей, женщине — 350 тысяч рублей.
Ранее в Екатеринбург из соседней страны пытались нелегально завезти почти 40 тонн арбузов и дынь.