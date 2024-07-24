Генпрокурор потребовал очистить Первоуральск от мусора и грязной воды

Posted Сегодня, 06:47
Published Сегодня, 06:47
Modified Сегодня, 07:06
Updated Сегодня, 07:06
С подобным предложением обратился замгенпрокурора РФ Сергей Зайцев. В первую очередь чиновник подчеркнул важность грамотного сбора отходов, поскольку в городе уже заводились уголовные дела по этому вопросы.
Кроме того, существует важность выявления причин, по которым в городе грязная вода. Генеральная прокуратура следит за выполнением поставленных задач.
Ранее стало известно, что в Первоуральске развели горы мусора. Было заведено уголовное дело по факту ненадлежащей уборки отходов ТКО.