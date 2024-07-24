Генпрокурор потребовал очистить Первоуральск от мусора и грязной воды

Генпрокурор призвал очистить Первоуральск от мусора и грязной воды

В Первоуральске требуется провести очистительные работы, поскольку в городе плохо вывозят мусор и низкий уровень качества воды. Об этом рассказали в пресс-службе управления Генпрокуратуры РФ по УрФО.