tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:47

Published Сегодня, 06:47

Modified Сегодня, 07:06

Updated Сегодня, 07:06

Генпрокурор призвал очистить Первоуральск от мусора и грязной воды

Генпрокурор потребовал очистить Первоуральск от мусора и грязной воды

24 июля 2024, 06:47
Фото: Изображение Midjourney

Генпрокурор призвал очистить Первоуральск от мусора и грязной воды

В Первоуральске требуется провести очистительные работы, поскольку в городе плохо вывозят мусор и низкий уровень качества воды. Об этом рассказали в пресс-службе управления Генпрокуратуры РФ по УрФО.

С подобным предложением обратился замгенпрокурора РФ Сергей Зайцев. В первую очередь чиновник подчеркнул важность грамотного сбора отходов, поскольку в городе уже заводились уголовные дела по этому вопросы.

Кроме того, существует важность выявления причин, по которым в городе грязная вода. Генеральная прокуратура следит за выполнением поставленных задач.

Ранее стало известно, что в Первоуральске развели горы мусора. Было заведено уголовное дело по факту ненадлежащей уборки отходов ТКО.

50 мешков мусора собрали юные волонтеры экодома «Народный» в День реки Тагил
Узнать подробнее
Читайте также:
Губернатор поручил срочно убрать мусор в Свердловской областиПриродоохранная прокуратура ведет проверку после ЧП на Верхнем прудке под ТагиломЗа состоянием контейнерных площадок на Среднем Урале можно следить дистанционно
#Араз Салехов#Общество#Происшествия#Первоуральск#Прокуратура#Уголовное дело#Вода#Криминал#Мусор#ЧП
Подпишитесь
«Комбинат родной нас мучает»: тагильчане пожаловались на черный дым с ЕВРАЗ НТМК
Вчера, 11:35
Свердловчанка уехала в лагерь в Северную Корею
Вчера, 11:28
Мост на Исинском тракте под Нижним Тагилом отремонтирован за 57,5 млн рублей
Вчера, 12:30
204 члена ОПГ были задержаны в Свердловской области с начала года
Сегодня, 04:43
Екатеринбуржцев призвали сдать оружие для бойцов спецоперации
Сегодня, 06:17
Медицинский вертолет совершил приземление на екатеринбургском стадионе
Сегодня, 06:30