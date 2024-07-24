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Posted Сегодня, 14:13

Published Сегодня, 14:13

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Updated Сегодня, 14:15

Уголовное дело из-за сбыта госнаград возбудили в Нижнем Тагиле

Тагильчанина осудили за сбыт государственных наград на сумму в 5 тысяч рублей

24 июля 2024, 14:13
Фото: Изображение Midjourney

Уголовное дело из-за сбыта госнаград возбудили в Нижнем Тагиле

Сотрудники полиции провели задержание тагильчанина в связи с тем, что на городском вокзале он сбывал государственные награды.

Задержанным оказался мужчина 43 лет. Как уточняется, 11 июля правоохранители проверили законность работы преступника на городском вокзале. Он был подозреваемым по делу о сбыте госнаград.

Выявив незаконность действий, полицейские задержали мужчину и доставили в отдел. Изъятый товар направили для проверки на историко-культороведческую ценность. Как оказалось, злоумышленник пытался продать две медали «Шестьдесят лет Вооруженных сил СССР», по одной медали «Пятьдесят лет Вооруженных сил СССР» и другие известные медали советской эпохи.

Ранее мужчина не имел проблем с законом, во время беседы с правоохранителями он признался в содеянном, а также заявил, что награды получили от деда-фронтовика. Продать награды решил из-за их ненужности.

В связи с вышесказанным на него возбудили уголовное дело по статье 324 УК РФ. Она подразумевает наказание за сбыт отечественных госнаград.

Отметим, что мужчина продал шесть медалей за 5 тысяч рублей.

Ранее произошел похожий случай: в Нижнем Тагиле перед судом предстал житель Новоуральска, который продавал госнаграды СССР.

Штраф 8 тысяч рублей был назначен жителю Нижнего Тагила за сбыт государственных наград
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