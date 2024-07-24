Тагильчанина осудили за сбыт государственных наград на сумму в 5 тысяч рублей

Posted Сегодня, 14:13
Published Сегодня, 14:13
Modified Сегодня, 14:15
Updated Сегодня, 14:15
Задержанным оказался мужчина 43 лет. Как уточняется, 11 июля правоохранители проверили законность работы преступника на городском вокзале. Он был подозреваемым по делу о сбыте госнаград.
Выявив незаконность действий, полицейские задержали мужчину и доставили в отдел. Изъятый товар направили для проверки на историко-культороведческую ценность. Как оказалось, злоумышленник пытался продать две медали «Шестьдесят лет Вооруженных сил СССР», по одной медали «Пятьдесят лет Вооруженных сил СССР» и другие известные медали советской эпохи.
Ранее мужчина не имел проблем с законом, во время беседы с правоохранителями он признался в содеянном, а также заявил, что награды получили от деда-фронтовика. Продать награды решил из-за их ненужности.
В связи с вышесказанным на него возбудили уголовное дело по статье 324 УК РФ. Она подразумевает наказание за сбыт отечественных госнаград.
Отметим, что мужчина продал шесть медалей за 5 тысяч рублей.
Ранее произошел похожий случай: в Нижнем Тагиле перед судом предстал житель Новоуральска, который продавал госнаграды СССР.