Тагильчанина осудили за сбыт государственных наград на сумму в 5 тысяч рублей

Ранее мужчина не имел проблем с законом, во время беседы с правоохранителями он признался в содеянном, а также заявил, что награды получили от деда-фронтовика. Продать награды решил из-за их ненужности.



В связи с вышесказанным на него возбудили уголовное дело по статье 324 УК РФ. Она подразумевает наказание за сбыт отечественных госнаград.