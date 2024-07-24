Три способа отмыть грязные и пахучие пластиковые контейнеры для еды

Очень простой и действенный способ избавиться от налета и въевшегося аромата. В контейнер нужно налить стакан теплой воды, добавить две ложки любого средства для мытья посуды и порванные кусочки бумажного полотенца. Контейнер закрываем крышкой и как следует трясем в течение одной минуты. Здесь работают сразу три фактора: механическое воздействие из-за тряски, способность бумажного полотенца впитывать жир и грязь и высокая концентрация мыльного раствора. После «бани» контейнер нужно вымыть и высушить.