Три способа отмыть грязные и пахучие пластиковые контейнеры для еды

Posted Сегодня, 14:07
Published Сегодня, 14:07
Modified Сегодня, 14:09
Updated Сегодня, 14:09
Более дорогие пищевые контейнеры дольше сохраняют товарный вид, но и они со временем желтеют, покрываются царапинами, а стенки от частого применения как будто покрываются жиром. Такие контейнеры можно выкинуть, а можно им устроить настоящую «головомойку», советуют эксперты портала Novate.ru.
Забытый в пакете или завалявшийся в холодильнике контейнер с едой — такое порой случается с каждым. Пластик впитывает запах испортившейся еды, поэтому даже чисто вымытая емкость будет дурно пахнуть. Если вам некогда заниматься «реабилитацией» контейнера, то просто отправьте его в мусорное ведро. Но при наличии свободной минутки попробуйте убрать амбре с помощью уксуса.
Для этого нужно залить в предварительно вымытый контейнер 200 мл воды, добавить 1 столовую ложку 9-процентного уксуса и оставить на 2-3 часа. После этого останется лишь как следует сполоснуть его водой и высушить. Уксус не только полностью уберет запах, но и растворит неприятный жирный налет на стенках.
Очень простой и действенный способ избавиться от налета и въевшегося аромата. В контейнер нужно налить стакан теплой воды, добавить две ложки любого средства для мытья посуды и порванные кусочки бумажного полотенца. Контейнер закрываем крышкой и как следует трясем в течение одной минуты. Здесь работают сразу три фактора: механическое воздействие из-за тряски, способность бумажного полотенца впитывать жир и грязь и высокая концентрация мыльного раствора. После «бани» контейнер нужно вымыть и высушить.
Избавиться от налета, грязи и запаха также поможет обычный белый сахар, который послужит своеобразным скрабом для пищевых контейнеров. В емкость засыпаем 50 граммов сахара, 2-3 столовые ложки средства для мытья посуды и несколько кубиков льда. Закрываем крышкой и ждем, когда лед растает. После этого воду из контейнера нужно слить, а размокший сахар использовать в качестве абразива. Тщательно проходим все стенки, затем прополаскиваем в теплой воде.