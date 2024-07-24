Ученые случайно нашли новый способ борьбы с облысением у мужчин

Исследователи выяснили, что можно применять природный сахар в качестве местного средства для лечения выпадения волос у мужчин. Это открытие может предложить неинвазивный и безопасный метод борьбы с этой проблемой.

Природный сахар содержится в организме людей и животных, передает newkhakasiya.online. Открытие было сделано случайно, во время исследования заживляющих свойств дезоксисахара. Ученые заметили, что волосы начинали расти быстрее вокруг поврежденных областей. Это позволило предположить, что органическое соединение 2dDR стимулирует рост волос. Обнаружив данную особенность, исследователи провели эксперимент на мышах. В течение двадцати дней одна группа грызунов получала гель 2dDR, в то время как другая группа — сертифицированный препарат от выпадения волос. Результаты показали схожий эффект в обеих группах. Таким образом, данное исследование привлекло внимание к возможности лечения выпадения волос с использованием природных средств. В последующем планируется провести испытания данного метода на людях.