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Posted Сегодня, 13:00

Published Сегодня, 13:00

Modified Сегодня, 13:02

Updated Сегодня, 13:02

Мигранта поймали на даче взятки должностному лицу в Свердловской области

Уголовное дело по факту взятки возбудили в отношении мигранта в Свердловской области

24 июля 2024, 13:00
Фото: Изображение Midjourney

Мигранта поймали на даче взятки должностному лицу в Свердловской области

Правоохранители провели задержание мигранта, обвинив его в даче взятки должностному лицу.

Как уточняется, специально для этого специалисты провели операцию. Гражданин одной из стран Центральной Азии планировал незаконным образом оставаться в стране, нарушив закон о миграции. Для этого он собирался отдать должностному лицу 90 тысяч рублей.

Однако правоохранитель сразу же обратился в службу и написал заявление на преступника. По данному факту возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 291 УК РФ, передает URA.RU.

Ранее стало известно, что депутаты Госдумы поддержат депортацию мигрантов еще по десяткам административных статей.

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#Араз Салехов#Общество#Происшествия#Свердловская область#Суд#Деньги#Уголовное дело#Криминал#ЧП#Миграция#Незаконная миграция
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