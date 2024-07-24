Уголовное дело по факту взятки возбудили в отношении мигранта в Свердловской области

Posted Сегодня, 13:00
Published Сегодня, 13:00
Modified Сегодня, 13:02
Updated Сегодня, 13:02
Как уточняется, специально для этого специалисты провели операцию. Гражданин одной из стран Центральной Азии планировал незаконным образом оставаться в стране, нарушив закон о миграции. Для этого он собирался отдать должностному лицу 90 тысяч рублей.
Однако правоохранитель сразу же обратился в службу и написал заявление на преступника. По данному факту возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 291 УК РФ, передает URA.RU.
Ранее стало известно, что депутаты Госдумы поддержат депортацию мигрантов еще по десяткам административных статей.