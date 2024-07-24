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Отбившийся от стаи Фламинго будет жить в зоопарке Екатеринбурга

В Екатеринбург самолетом доставят потерявшегося фламинго

24 июля 2024, 08:08
Фото: 1MI

Отбившийся от стаи Фламинго будет жить в зоопарке Екатеринбурга

В Екатеринбург самолетом доставят потерявшегося фламинго. Птица в прошлом году отбилась от своей стаи и чуть не погибла.

Фламинго спасла жительница поселка Светлый Березовского района ХМАО. Она забрала птицу к себе, и даже подарила пернатому брюки.

Потом она отправила пернатого в небольшой зоопарк «Созвездие».

Условия проживания для птицы в ХМАО оказались неподходящими и по решению природнадзора птицу отправили самолетом в зоопарк Екатеринбурга. Здесь фламинго обрел постоянный дом и будет радовать собой посетителей, сообщил природнадзор ХМАО в своем telegram-канале.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Экология#Зоопарк#Птица#Росприроднадзор#Екатеринбург
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