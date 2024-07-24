В Екатеринбург самолетом доставят потерявшегося фламинго

Posted Сегодня, 08:08
Published Сегодня, 08:08
Modified Сегодня, 08:10
Updated Сегодня, 08:10
Фламинго спасла жительница поселка Светлый Березовского района ХМАО. Она забрала птицу к себе, и даже подарила пернатому брюки.
Потом она отправила пернатого в небольшой зоопарк «Созвездие».
Условия проживания для птицы в ХМАО оказались неподходящими и по решению природнадзора птицу отправили самолетом в зоопарк Екатеринбурга. Здесь фламинго обрел постоянный дом и будет радовать собой посетителей, сообщил природнадзор ХМАО в своем telegram-канале.