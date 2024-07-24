В Екатеринбург самолетом доставят потерявшегося фламинго

Условия проживания для птицы в ХМАО оказались неподходящими и по решению природнадзора птицу отправили самолетом в зоопарк Екатеринбурга. Здесь фламинго обрел постоянный дом и будет радовать собой посетителей, сообщил природнадзор ХМАО в своем telegram-канале.