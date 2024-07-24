В Нижнем Новгороде после рекультивации свалки вернули в оборот 18 га земель

Основной проблемой при рекультивации являются ошибки в проектной документации и недостаточные изыскательские работы. Сотрудники ООО «СитиЛюкс» научились быстрой доработке таких проектных решений. Например, при ликвидации свалки в Первомайске пришлось проводить повторные изыскания, в результате которых объем свалки увеличился на 5%, а масса — на 102%. Процесс корректировки проекта занял полгода, но сроки выполнения работ остались неизменными. Кроме того, возникли трудности с кадровым составом. Хотя новые автомобили удалось приобрести, водителей для них найти не получалось. Строительство М-12 и другие объективные причины привели к нехватке специалистов. Ни повышение заработной платы, ни съемное жилье в Нижнем Новгороде, ни бесплатное питание не помогли. Подрядчик предложил такое решение: временное хранение отходов на полигоне в рабочем поселке Шатки, использование участка полигона в качестве перевалочной базы. Затем их отправили на лицензированный полигон. Экспертиза отнесла отходы к V классу опасности, что позволило сделать это решение безопасным для местных жителей и законным для контролирующих органов. В результате таких мер срок указанный в государственном контракте не был нарушен, несмотря на увеличение объемов вывозимого мусора.