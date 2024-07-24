В Нижнем Новгороде после рекультивации свалки вернули в оборот 18 га земель

Posted Сегодня, 06:24
Published Сегодня, 06:24
Modified Сегодня, 06:24
Updated Сегодня, 06:24
Бывший мусорный полигон теперь безопасен для жителей. Работы по рекультивации проводились ООО «СитиЛюкс» по заказу министерства экологии региона в рамках государственного контракта, пишет newsnn.ru.
Проектная организация предложила инновационный для России метод рекультивации полигона, позволяющий возвращать земли в оборот без серьезных ограничений и затрат. Региональные власти одобрили этот метод.
Технология сепарации свалочных масс с последующей обратной отсыпкой полученного грунта-рекультиванта позволила создать каркас территории. Поверх этого слоя уложили плодородный грунт и засеяли растительный покров. Опасные свалочные массы были переданы на полигон, прошедший лицензирование.
Директор ООО «СитиЛюкс» Андрей Товт рассказал, что в ходе работ грунт был удален на глубине пяти-шести метров ниже проектной отметки. Во время этих работ были обнаружены опасные предметы вроде мин и снарядов, которые успешно обезвредили саперы.
Рекультивация Шуваловской свалки была организована в рамках национального проекта «Экология». На эти работы из федерального бюджета было потрачено 940 миллионов рублей, из регионального бюджета — 830 миллионов. Работы завершились раньше срока.
На Восьмом всероссийском съезде операторов ТКО участники отметили ликвидацию Шуваловской свалки как «отдельную гордость» региона. Свалку вывели из реестра объектов накопленного вреда.
Технология сепарации и утилизации отсевов свалочных масс в грунт-рекультивант, разработанных ООО «СитиЛюкс», используется и на других объектах.
Основной проблемой при рекультивации являются ошибки в проектной документации и недостаточные изыскательские работы. Сотрудники ООО «СитиЛюкс» научились быстрой доработке таких проектных решений. Например, при ликвидации свалки в Первомайске пришлось проводить повторные изыскания, в результате которых объем свалки увеличился на 5%, а масса — на 102%. Процесс корректировки проекта занял полгода, но сроки выполнения работ остались неизменными. Кроме того, возникли трудности с кадровым составом. Хотя новые автомобили удалось приобрести, водителей для них найти не получалось. Строительство М-12 и другие объективные причины привели к нехватке специалистов. Ни повышение заработной платы, ни съемное жилье в Нижнем Новгороде, ни бесплатное питание не помогли. Подрядчик предложил такое решение: временное хранение отходов на полигоне в рабочем поселке Шатки, использование участка полигона в качестве перевалочной базы. Затем их отправили на лицензированный полигон. Экспертиза отнесла отходы к V классу опасности, что позволило сделать это решение безопасным для местных жителей и законным для контролирующих органов. В результате таких мер срок указанный в государственном контракте не был нарушен, несмотря на увеличение объемов вывозимого мусора.
Эксперты и участники рынка на восьмом съезде региональных операторов ТКО подчеркнули важность более тщательной подготовки проектных решений при ликвидации объектов накопленного вреда и совершенствования нормативной базы. Это, по их мнению, позволит сократить сроки и затраты на выполнение работ. Немаловажно и то, что для местных жителей появится больше способов использования новых рекультивированных территорий в будущем.