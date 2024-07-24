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В Нижнем Новгороде после рекультивации свалки вернули в оборот 18 га земель

В Нижнем Новгороде после рекультивации свалки вернули в оборот 18 га земель

24 июля 2024, 06:24
Фото: ООО Ситилюкс
В Нижнем Новгороде освободилось 18 гектаров земли. Теперь эта территория перешла в собственность местных властей, которые планируют организовать там парк или построить здания. Раньше это место занимала Шуваловская свалка в Приволжской столице.

Бывший мусорный полигон теперь безопасен для жителей. Работы по рекультивации проводились ООО «СитиЛюкс» по заказу министерства экологии региона в рамках государственного контракта, пишет newsnn.ru.

Проектная организация предложила инновационный для России метод рекультивации полигона, позволяющий возвращать земли в оборот без серьезных ограничений и затрат. Региональные власти одобрили этот метод.

Технология сепарации свалочных масс с последующей обратной отсыпкой полученного грунта-рекультиванта позволила создать каркас территории. Поверх этого слоя уложили плодородный грунт и засеяли растительный покров. Опасные свалочные массы были переданы на полигон, прошедший лицензирование.

Директор ООО «СитиЛюкс» Андрей Товт рассказал, что в ходе работ грунт был удален на глубине пяти-шести метров ниже проектной отметки. Во время этих работ были обнаружены опасные предметы вроде мин и снарядов, которые успешно обезвредили саперы.

Рекультивация Шуваловской свалки была организована в рамках национального проекта «Экология». На эти работы из федерального бюджета было потрачено 940 миллионов рублей, из регионального бюджета — 830 миллионов. Работы завершились раньше срока.

На Восьмом всероссийском съезде операторов ТКО участники отметили ликвидацию Шуваловской свалки как «отдельную гордость» региона. Свалку вывели из реестра объектов накопленного вреда.

Технология сепарации и утилизации отсевов свалочных масс в грунт-рекультивант, разработанных ООО «СитиЛюкс», используется и на других объектах.

Основной проблемой при рекультивации являются ошибки в проектной документации и недостаточные изыскательские работы. Сотрудники ООО «СитиЛюкс» научились быстрой доработке таких проектных решений. Например, при ликвидации свалки в Первомайске пришлось проводить повторные изыскания, в результате которых объем свалки увеличился на 5%, а масса — на 102%. Процесс корректировки проекта занял полгода, но сроки выполнения работ остались неизменными. Кроме того, возникли трудности с кадровым составом. Хотя новые автомобили удалось приобрести, водителей для них найти не получалось. Строительство М-12 и другие объективные причины привели к нехватке специалистов. Ни повышение заработной платы, ни съемное жилье в Нижнем Новгороде, ни бесплатное питание не помогли. Подрядчик предложил такое решение: временное хранение отходов на полигоне в рабочем поселке Шатки, использование участка полигона в качестве перевалочной базы. Затем их отправили на лицензированный полигон. Экспертиза отнесла отходы к V классу опасности, что позволило сделать это решение безопасным для местных жителей и законным для контролирующих органов. В результате таких мер срок указанный в государственном контракте не был нарушен, несмотря на увеличение объемов вывозимого мусора.

Эксперты и участники рынка на восьмом съезде региональных операторов ТКО подчеркнули важность более тщательной подготовки проектных решений при ликвидации объектов накопленного вреда и совершенствования нормативной базы. Это, по их мнению, позволит сократить сроки и затраты на выполнение работ. Немаловажно и то, что для местных жителей появится больше способов использования новых рекультивированных территорий в будущем.

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